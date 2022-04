Somiglianza incredibile: avete mai visto il fratello di Stefania Orlando? Ecco il selfie

Vi mostriamo l’incredibile somiglianza tra Stefania Orlando e suo fratello: li avete mai visti insieme? Eccoli in uno scatto social!

Conduttrice, showgirl e cantautrice. A partire dagli anni ’90 Stefania Orlando ha conquistato il pubblico e la telecamera sul piccolo schermo presentandosi come valletta, poi come conduttrice de ‘Il lotto alle otto’, ‘Scommettiamo che..’, ‘I fatti vostri’. Non dimentichiamo poi le sue esperienze anche nell’ambito dei reality show. L’abbiamo infatti vista concorrente del Grande Fratello Vip 5, in cui si è classificata terza nella finalissima che ha visto vincitore Tommaso Zorzi.

Ricordiamo Stefania Orlando agli esordi della sua carriera, ma com’era da giovanissima? In questo scatto potremo ammirarla in tutto il suo splendore! Il suo curriculum in ambito di esperienze artistiche è davvero ricco e colorito, per cui si può dire che della sua carriera sappiamo quasi tutto. Ma cosa sappiamo invece del suo privato?

Ad esempio, avete mai visto il fratello della conduttrice? La somiglianza fra i due non passa affatto inosservata. Eccoli insieme, in questo selfie possiamo vedere Stefania Orlando insieme a suo fratello Fabio Massimo. Cosa sappiamo di lui? Conosciamolo insieme.

Chi è Fabio Massimo, il fratello di Stefania Orlando: la somiglianza tra i due è davvero incredibile

Ebbene, sotto le luci dei riflettori non ci sarà lei direttamente. Avete mai visto il fratello di Stefania Orlando? Sebbene la nota conduttrice ed opinionista sia un personaggio noto agli occhi del pubblico, lo stesso non si può dire per suo fratello che ha invece scelto di intraprendere una strada del tutto diversa. Infatti, Fabio Massimo Orlando, fratello della Orlando ha intrapreso la carriera forense proprio come papà Pietro Romano Orlando, magistrato, giurista e docente. Fabio Massimo si è infatti laureato in Giurisprudenza ed è diventato un Avvocato.

All’interno della galleria social, la conduttrice proprio nelle scorse ore ha aggiornato il suo profilo con un album che raccoglie tutti i momenti insieme a suo fratello in occasione del suo compleanno. Da come si può vedere, i due sono davvero molto uniti. Ciò che colpisce è l’ovvia ed immediata somiglianza, facilmente ravvisabile proprio in questi scatti.

Occhi e sorriso sono proprio gli stessi, lo avete notato anche voi?