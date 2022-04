Sono cibi vietati alla Regina Elisabetta: ecco cosa non può mangiare

Non tutti lo sanno, la stessa Regina Elisabetta ed i membri della famiglia Reale non possono mangiare tutto: quali sono i cibi a loro vietati

Quando si parla della Royal Family, non si parla solo dei privilegi di cui può godere un reale ma anche degli obblighi e dei doveri ai quali questi deve assolvere. Anche per un membro della famiglia reale esistono dei limiti ben definiti, soprattutto a tavola.

A quanto pare, la Regina Elisabetta, che recentemente si è ripresa dal Covid, ed i membri della Royal Family non possono mangiare alcuni prelibati cibi. Pare infatti debbano farne necessariamente a meno. E’ infatti vietato portare alcune pietanze sulla tavola reale. Ma cosa più nel dettaglio né la Regina Elisabetta né gli altri membri della casata possono mangiare? Scopriamolo insieme.

Cosa non può mangiare la Regina Elisabetta? I cibi vietati sulla tavola Reale

Quando dall’esterno pensiamo a come vive un reale ed immaginiamo che possa godere di tutto ciò che desidera, beh.. Non è proprio l’immagine giusta quella che costruiamo nella nostra mente. Anche la Regina Elisabetta fa a meno di qualcosa ed in particolare di alcuni cibi che a quanto pare sono vietati dalla cucina Reale.

A quanto pare a Buckingham Palace ne la Regina, né il Principe William con la sua consorte e duchessa Kate Middleton insieme alla loro stirpe, possono consumare alcune pietanze e cibi sulle loro tavole e pensate che si tratta in realtà proprio di un divieto imposto dalla Regina Elisabetta in persona. Ma cosa quindi non possono mangiare i reali della casata inglese?

Al primo posto, Aglio e Cipolle. E’ stato l’ex chef della Regina a farlo sapere, Darren McGrady: “Non possiamo mai servire nulla con aglio e cipolle“. Sì, questi ingredienti vengono utilizzati per dare sapore alle pietanze, ma un reale che con eleganza e compostezza deve assolvere ad alcuni compiti come quello di presenziare in incontri ed occasioni ufficiali ed ufficiose, non può certamente rischiare di avere un alito pesante e cattivo! Durante i ‘tour reali’ devono poi stare il più lontano possibile dai Crostacei, mai un piatto a base di questi ingredienti: il rischio è un’intossicazione alimentare e per il medesimo motivo, quando per impegni reali un membro della Famiglia Reale si trovi all’estero, non può mangiare carne al sangue.

E cosa ne pensa invece la Regina Elisabetta del consumo di pasta, patate e carboidrati in generale? Anche in questo caso non vi è eccezione, eccetto per i membri più giovani. Per la sua salute la Regina ha scelto di limitare il consumo di questi ingredienti. Ve lo aspettavate?