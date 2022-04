Un posto al sole, l’attrice si è laureata: “Un traguardo che, inaspettato, arriva nella mia vita”

Un posto al sole, l’attrice che abbiamo visto nella soap opera si è laureata e lo annuncia sui social.

Nella soap opera Un posto al sole c’è un cast pazzesco. Alcuni attori sono presenti fin dagli esordi, quando nel 1996 è andata in onda per la prima volta. Alcuni negli anni sono andati via per farvi ritorno, altri sono nuovi e altri ancora sono di passaggio.

Tutti gli attori però riescono ad entrare nel cuore dei telespettatori a prescindere dal personaggio interpretato. Ve l’abbiamo appena fatto sapere, una delle attrice che ha recitato nella soap opera ha conseguito la laurea. Con un post pubblicato sul suo profilo social non ha potuto nascondere la gioia di aver raggiunto un grande obiettivo: “Felice e fiera. Un traguardo che, inaspettato, arriva nella mia vita”.

Un posto al sole, l’attrice si è laureata: “Fiera e felice”

Qualche giorno fa l’attrice ha fatto sapere tramite il suo profilo social di aver conseguito la laurea. Abbiamo avuto modo di apprezzarla maggiormente in Un posto al sole, la soap opera ambientata a Napoli e interamente prodotta in Italia.

Nella soap interpreta un personaggio che sotto alcuni aspetti, quando è arrivato, non è stato buon visto dal pubblico dato che ha messo in crisi il matrimonio di Filippo e Serena. Angela Bertamino però ha conquistato i telespettatori perchè ha grande talento e ha saputo con l’arte appresa far immergere gli spettatori nella storia del suo personaggio, Viviana Carlino. Al momento non è presente nel cast ma i colpi di scena sono all’ordine del giorno e chissà che Viviana possa ritornare. Non ne abbiamo risposta. Intanto però, proprio l’attrice, qualche giorno fa, ha conseguito la laurea.

Un grande traguardo raggiunto grazie ad impegno e sacrificio: “Fiera e felice. Un traguardo che, inaspettato, arriva nella mia vita. Mai avrei pensato che avrei indossato quella corona di alloro… Ed eccomi lì, dottoressa in lettere, indirizzo spettacolo. Ringrazio i miei genitori, lo sguardo commosso di mio padre, la gioia di mia sorella. Ringrazio me stessa per averci creduto”. Angela Bertamino scrive che ha trovato un lato positivo anche durante la pandemia con i teatri chiusi perchè dice, ‘la vita non è ciò che accade, ma come vi reagisci’. Complimenti all’attrice per l’importante traguardo raggiunto!