Vladimir Luxuria pubblica una foto di sua sorella: notate la somiglianza?

Tra gli opinionisti più amati di sempre, Vladimir Luxuria ha lasciato tutti a bocca aperta mostrando una foto di sua sorella: bellissima!

Scrittrice, attivista, opinionista, ex parlamentare, artista: Vladimir Luxuria, una laurea in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode conseguita all’università La Sapienza di Roma e una dialettica spigliata e carismatica, è uno dei personaggi tv più amati degli ultimi anni.

Nata il 24 giugno del 1965 a Foggia col nome di Wladimiro Guadagno, è stata tra gli organizzatori del primo Gay Pride italiano. Gli anni della giovinezza non sono stati affatto facili per lei che ha dovuto lottare contro i tanti pregiudizi che esistevano all’epoca contro l’omosessualità.

Al settimanale Grazia raccontò di aver vissuto a 16 anni un’esperienza dolorosa in amore che l’ha segnata per lungo tempo: “Fu una passione assoluta, travolgente, finita di colpo quando lui mi ha detto: ‘Da domani non mi salutare più, perché mi vergogno di te e di quello che ho fatto’”.

Oggi Vladimir è riuscita a lasciarsi alle spalle le sofferenze vissute e in tv si è fatta amare dal pubblico proprio per la sua essenza. Brillante, colta e con la battuta sempre pronta, è l’opinionista perfetta per ogni programma.

Proprio in questo periodo infatti la stiamo vedendo in questo ruolo a L’Isola dei Famosi insieme a Nicola Savino. E proprio prima di andare in onda lunedì 11 aprile, ha voluto regalare ai fan una foto di sua sorella. Resterete senza parole nel vedere la somiglianza!

Vladimir Luxuria ha una sorella bellissima: da restare a bocca aperta

Con i suoi look coloratissimi ed eccentrici, Luxuria è uno dei punti forti di ogni puntata di questa sedicesima edizione dello storico reality. Come molti sapranno, tra la 57enne e L’Isola dei Famosi esiste un legame speciale, visto che vi ha partecipato in varie occasioni sia come concorrente (vincendo) sia come inviata e opinionista.

Lunedì, prima che iniziasse la puntata, Vladimir ha pubblicato una foto di sua sorella Laura che era con lui in studio. Splendidi capelli scuri, lineamenti bellissimi e tanto fascino come si vede chiaramente dall’immagine.

I due si somigliano non poco, siete d’accordo?