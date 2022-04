Alessandra Celentano, non tutti sanno della sua sindrome: sottoposta a due interventi chirurgici…

Alessandra Celentano, non tutti sanno della sua sindrome: l’insegnante di Amici si è sottoposta a due interventi chirurgici.

Riuscireste ad immaginare un’edizione di Amici senza Alessandra Celentano? La risposta è no! Si, perché l’insegnante di danza è ormai una presenza fissa del talent show di Canale 5, di cui fa parte da ben 21 anni. Severa e senza peli sulla lingua, il suo metodo di insegnamento rigido fa storcere il naso ad una parte del pubblico, ma la maestra continua per la sua strada, sicura che è così che si formano i veri ballerini. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma non tutti conoscono un doloroso retroscena che riguarda proprio il volto di Amici.

Diversi anni fa, a Di Più Tv, Alessandra Celentano ha raccontato della sua malattia: una sindrome di cui ha sofferto per anni e che le ha causato dolori molto forti. Scopriamo le sua parole nel dettaglio.

Alessandra Celentano: “È un male diffuso tra i ballerini”, l’insegnante parla della sua sindrome

“Per anni ho sofferto di una malattia, la sindrome dell’alluce rigido, che colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci“. È stata Alessandra Celentano a raccontarlo, in un’intervista del 2018 al settimanale Di Più Tv. La maestra di danza di Amici ha raccontato che si tratta di una patologia piuttosto comune tra i ballerini, poiché derivante dall’eccessiva usura del piede. Se curata in tempo non è grave, ma la Celentano ha spiegato di averla trascurata: “È stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo più a camminare“. L’insegnante ha raccontato di essersi sottoposta a due interventi chirurgici, a entrambi i piedi.

Nel corso dell’intervista, Alessandra ha spiegato che fortunatamente non soffre più come in passato, ma alcuni limiti la accompagneranno per sempre: “Non posso più né correre né fare attività fisica intensa.” E voi, conoscevate questo retroscena del passato della maestra Celentano?