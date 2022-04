Avete mai visto la mamma di Bianca Atzei? Eccole insieme in una foto

Bianca Atzei si mostra ai fan in una tenera foto insieme alla sua mamma, Gemma Atzeni: impossibile non notare la somiglianza!

Volto noto della musica da ormai una decina d’anni, Bianca Atzei è molto seguita anche sui social. Con la sua voce e la sua bellezza è entrata nel cuore del pubblico che la segue fin dai suoi esordi a Sanremo Social nel 2012.

Nata a Milano l’8 marzo 1987 col nome di Veronica Atzei, Bianca è stata spesso al centro del gossip per le vicende della sua vita privata. Nel 2015 intraprese una relazione col campione di MotoGP Max Biaggi a cui dedicò il brano Ora esisti solo tu, presentato al Festival di Sanremo nel 2017.

Inaspettatamente, la storia tra i due terminò proprio alla fine di quell’anno, nonostante entrambi fossero sembrati intenzionati a costruire una famiglia insieme. “È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra?”, aveva dichiarato al settimanale Chi.

Dal 2019, la cantante ha ritrovato la felicità accanto alla Iena Stefano Corti: l’anno scorso la coppia ha raccontato di aver perso, purtroppo, il bambino che aspettava. Un episodio che ha causato moltissima sofferenza ad entrambi.

Se la vita sentimentale della Atzei è da molto tempo sotto i riflettori, non tutti conoscono la sua famiglia d’origine. Ad esempio, avete mai visto sua mamma?

Chi è la mamma di Bianca Atzei: tutto ciò che sappiamo di lei

Figlia unica, Bianca è nata a Milano, ma sia la mamma che il papà hanno origini sarde e provengono dalla provincia di Oristano. La madre, in particolare, è originaria di Siamanna.

Da notare che la signora Gemma e suo marito hanno un cognome quasi uguale: il suo è Atzeni mentre quello del signor Renato è Atzei. Vivono nel capoluogo lombardo e l’artista è molto legata a loro.

Per lei si tratta di due figure fondamentali, che l’hanno aiutata in momenti difficili come quando da adolescente è caduta nel baratro dell’anoressia ed è stata perciò ricoverata in ospedale. Quando Bianca era concorrente a L’Isola dei Famosi 2018, la mamma era spesso presente in studio per supportarla in quella esperienza, ricordate?

Come mostra questa foto, scattata in questi giorni al ristorante per festeggiare il compleanno della signora Gemma, madre e figlia si somigliano davvero molto nei lineamenti, a parte il colore di capelli differente.

Bellissima come la figlia, vero?