Belen Rodriguez al liceo: cosa faceva due ore prima di entrare in classe

Un retroscena che forse pochi conoscono, cosa faceva Belen Rodriguez due ore prima di entrare in classe: succedeva al liceo

Il suo successo è ormai noto. Le luci dei riflettori sono spesso puntati su di lei. Che si tratti di successi televisivi o che si tratti di gossip sul suo privato, Belen Rodriguez è sicuramente uno dei nomi e dei volti più chiacchierati. Bellezza incantevole, occhi da cerbiatta ed un sex appeal che si avverte km prima di avvicinarsi a lei. Il fascino argentino colpisce e conquista!

Belen Rodriguez è arrivata in Italia riuscendo a far emergere a vele spiegate le sue innumerevoli doti artistiche. Belen Rodriguez ha conquistato la telecamera, e la telecamera è stata conquistata dalla sua bellezza. Dagli esordi ad oggi sono ormai trascorsi diversi anni, ed il suo curriculum artistico risulta essere ormai ben ricco e variegato. Ha ad oggi realizzato uno dei suoi sogni più grandi, quello di condurre Le Iene, dove la vediamo al fianco di Teo Mammucari a condurre il seguitissimo show.

Si può dire che della bellissima showgirl ormai si sappia quasi tutto del suo trascorso televisivo. E quanto al suo privato invece? Beh anche quello è un campo che all’occhio delle telecamere non è certamente sfuggito. Quanto al suo passato però da adolescente, c’è ancora qualcosa che di Belen non si conosce. Un retroscena che riguarda il periodo in cui Belen Rodriguez frequentava il liceo. Di sicuro non siete a conoscenza di questo ‘dettaglio’!

Belen Rodriguez al Liceo: succedeva due ore prima di entrare in classe, il retroscena che pochi conoscono

L’amatissima conduttrice de Le Iene è un personaggio ormai noto e seguitissimo. Spulciando sul suo profilo social o su quello di mamma Veronica Cozzani possiamo scorgere alcuni scatti nei quali la showgirl era solo un’adolescente. Ma a proposito del periodo adolescenziale di Belen Rodriguez, c’è un retroscena di cui forse non siete a conoscenza.

Come tutti i giovani di quella età, anche Belen ha frequentato il liceo. E c’è una curiosità che la riguarda e che la vede protagonista. Sapete cosa faceva Belen Rodriguez al liceo 2 ore prima di entrare in classe?

Dalle 6 alle 8 del mattino, 2 ore prima di entrare in classe Belen Rodriguez conduceva la Radio del liceo che frequentava. Un talento che Belen a quanto pare ha sempre posseduto! Dalla Radio è poi passata al piccolo ed al grande schermo, ottenendo una enorme soddisfazione! E voi, conoscevate questo retroscena?