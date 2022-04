Belen Rodriguez strepitosa a Le Iene, il tubino viola lascia senza fiato: quanto costa

L’ultimo look indossato da Belen Rodriguez a Le Iene lascia il segno: il tubino viola con il dettaglio sui fianchi è strepitoso, quanto costa

Incantevole, c’è poco da dire. In tutte le vesti Belen Rodriguez lascia il segno e lascia senza fiato. La showgirl ama mettere in mostra tutta la sua bellezza ed in abiti stringati e succinti è pronta a sfoggiarla al meglio. Che si tratti di un classico tubino bianco come quello indossato nella penultima puntata de Le Iene o di un look mini più ‘scoperto’, Belen riesce sempre a configurarsi come un’icona di stile.

La bellissima showgirl e conduttrice televisiva sa bene come lasciare il segno ed in fatto di moda Belen Rodriguez non sbaglia un colpo. I look presentati nelle ultime puntate andate in onda de Le Iene hanno fatto molto parlare di lei, che si sa li indossa divinamente. I primi outfit indossati da Belen nelle prime puntate de Le Iene dove ha prevalso il total black hanno ora lasciato spazio a look dai colori primaverili, impossibile non ricordare il minidress giallo, pronti a portare una ventata di aria fresca! E quanto al look di ieri sera cosa possiamo dire? Avete visto il tubino viola indossato da Belen? Ecco quanto costa.

Belen Rodriguez, quanto costa il tubini viola indossato a Le Iene

Fascino, bellezza e sensualità si combinano con il talento della bellissima showgirl argentina. Capelli lisci ed un makeup luminoso ed impeccabile. Belen Rodriguez è strepitosa a Le Iene indosso il tubino viola stringato sui fianchi.

Un tubino griffato, firmato David Koma. Bretelline sottili ed uno scollo ampio. Ma il dettaglio che più cattura la vista del tubino aderente è sicuramente quello delle stringhe sui fianchi che mettono in risalto la silouhette della bella argentina. Quanto costa il tubino indossato da Belen? Il prezzo come fa sapere la pagina di moda Closet Italy sulla sua pagina Instagram è di 1124,95 euro.

Ora siamo curiosissimi di conoscere l’outfit che la conduttrice indosserà nella nuova puntata de Le Iene, in onda in prossimo Mercoledì!