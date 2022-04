È tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022, ma forse pochi immaginano che lavoro fa Marco Cucolo: l’avreste mai detto?

Quasi tutti lo conoscono come il giovane fidanzato di Lory Del Santo, ma pochissimi sanno che lavoro fa Marco Cucolo: scopriamolo!

Insieme alla compagna Lory Del Santo forma una delle coppie più divertenti e discusse di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Se però prima di partecipare al famoso reality Marco Cucolo era conosciuto ai più per essere semplicemente il giovanissimo fidanzato della showgirl, la sua personalità sta venendo fuori pian piano nel corso di queste settimane in Honduras.

La coppia che spesso abbiamo visto ospite dei salotti di Barbara D’Urso è caratterizzata sicuramente da una certa differenza d’età (lui ha 34 anni in meno a lei), ma c’è da dire che il dato anagrafico non sembra essere affatto un problema per loro.

Contrariamente alle previsioni di molti, Marco e Lory sono ancora uniti e insieme si stanno rivelando affiatatissimi sebbene gli opinionisti, soprattutto Vladimir Luxuria, accusino la Del Santo di non lasciare tanto spazio a lui e di essere un po’ troppo dominante nel rapporto.

A fare scalpore fin dall’inizio è stata l’età di Marco, notevolmente giovane in confronto a quella della sua fidanzata, ma cosa conosciamo del giovane napoletano? Ad esempio, sapete cosa fa nella vita?

Che lavoro fa Marco Cucolo: ecco la professione del naufrago

Nato a Napoli il 13 gennaio del 1992, Marco vive attualmente a Milano sotto lo stesso tetto di Lory. Quella de L’Isola non è la prima esperienza che affrontano in coppia in un programma, infatti nel 2016 erano tra i concorrenti di Pechino Express.

Si sono incontrati grazie a Facebook, social sul quale lui avrebbe iniziato a scriverle dei messaggi. A Parliamone Sabato, la madre di lui, che stiamo vedendo in questo periodo tra il pubblico in studio a L’Isola dei Famosi, raccontò che fu uno shock apprendere dalla tv che suo figlio stava con una donna tanto più grande. Poi però ha accettato la loro storia ed ha imparato ad apprezzare la nuora: “All’inizio tu sei impressionata dalla differenza, l’alternativa era perdere mio figlio, il suo vissuto… Io invece l’ho appoggiato in pieno e ho imparato ad amare anche Lory“.

In questi anni in cui abbiamo visto Marco in televisione non si è parlato molto di lui se non in relazione alla famosa compagna. Ad ogni modo, la sua professione gli ha permesso di aiutare Lory anche a livello lavorativo in un certo senso e sapete perché? Semplice, lui lavora come modello ma è anche un videomaker e quindi ha collaborato con lei alla realizzazione degli episodi di The Lady, la web serie ideata dalla Del Santo.

E voi conoscevate la professione del naufrago?