Georgina Rodriguez, quanto riceve ogni mese da Cristiano Ronaldo sul suo conto corrente

Quanto riceve ogni mese Georgina Rodriguez da Cristiano Ronaldo sul suo conto corrente: ecco la cifra.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate in assoluto. Basti pensare che sui social superano i 232 milioni di follower insieme e solo 203 appartengono al canale del calciatore.

Nel mese di ottobre hanno annunciato che diventeranno di nuovo genitori di due gemelli. La famiglia a quanto pare si allarga, la coppia ha già 4 figli, Alana Martina, primogenita, Cristiano JR. e i gemellini Eva e Matteo, i figli adottivi del calciatore, nati tutti e tre da madre surrogata. Inizialmente la modella ha tenuto nascosta la gravidanza per rivelarla soltanto quando aveva una maggiore sicurezza. Sappiamo che Georgina lavora con i social, è un’influencer molto seguita e secondo il sito spagnolo Elnacional.cat, con questa attività guadagnerebbe circa 8 mila euro al mese. Oltre all’impegno sui social, la compagna di Ronaldo si dedica anche alla famiglia e ai bambini. Per questo, sempre secondo quanto riportato dal sito spagnolo sopra citato, la modella riceverebbe dal calciatore uno ‘stipendio’ sul suo conto corrente: vediamo a quanto ammonta.

Georgina Rodriguez, quanto riceve da Cristiano Ronaldo sul conto corrente: la cifra

Georgina Rodriguez è amatissima. La sua relazione con Cristiano Ronaldo ovviamente ha fatto da trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, dato che, come lei stessa ha raccontato, prima lavorava come commessa in un negozio di Gucci. Ma è riuscita a sbocciare poi da sola e a farsi apprezzare per la sua persona.

E’ una modella e lavora come influencer, infatti sui social è seguita da milioni di follower. Secondo il sito spagnolo Elnacional.cat, grazie a questa attività, ovvero di sponsorizzazioni di prodotti, cosmetici, accessori, la Rodriguez guadagnerebbe circa 8 mila euro. Ma ad aumentare questa cifra ci sarebbe la somma che Cristiano Ronaldo, secondo sempre il sito spagnolo, le carica sul conto corrente.

Somma che servirebbe per le spese e la cura dei bambini, dato che la modella si occupa della famiglia e dei figli. Ma a quanto ammonterebbe la cifra? Elnacional.cat ha fatto sapere che Georgina riceverebbe da Ronaldo circa 100 mila in aggiunta agli 8 mila che guadagna da influncer.