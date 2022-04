Giorgia, “Il tempo non cancella niente”: la toccante dedica ad Alex Baroni

Sono passati 20 anni dalla morte di Alex Baroni e Giorgia, sua collega ed ex fidanzata, gli ha voluto rivolgere un commovente pensiero.

Il 13 aprile 2002 se ne andava per sempre Alex Baroni, cantautore milanese con una laurea in chimica ed una passione per la musica che non lo ha mai abbandonato, fin dall’età di 17 anni.

In quella fase adolescenziale, dopo un grave incidente motociclistico che lo aveva costretto a letto per un anno, trovò nella musica e nel canto uno sfogo all’immobilità ed iniziò a studiare sotto la guida dell’ex insegnante di Amici Luca Jurman.

Negli anni ’90 Baroni fece varie esperienze da corista per artisti di grido come Eros Ramazzotti e Ivana Spagna arrivando anche all’orchestra del Festival di Sanremo 1996. La sua carriera aveva iniziato a decollare e il primo segnale del suo immenso valore come artista fu la vittoria come miglior voce di Sanremo 1997 quando partecipò alla kermesse nella “Categoria Giovani” col brano Cambiare. A premiarlo fu la giuria di qualità presieduta addirittura da Luciano Pavarotti.

Proprio all’ultima edizione del Festival, Aka7even e Arisa hanno cantato questo brano per omaggiarlo. Dal punto di vista privato, Alex Baroni fu legato dal 1997 al 2001 alla collega Giorgia. Si erano lasciati solo da pochi mesi quando, purtroppo, il cantautore morì a soli 35 anni dopo 25 giorni di coma.

Giorgia ricorda Alex Baroni nell’anniversario della sua morte: il dolce messaggio

Per entrambi gli artisti quella fu una storia d’amore importante e nonostante fosse già terminata al momento della tragedia, Giorgia ha raccontato di aver sofferto molto per la morte del suo ex. “Il 2002 ha cambiato tutto. Il mio modo di essere, di pensare: tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo”, rivelò in un’intervista a Vanity Fair.

Tra l’altro, non tutti sanno che la celebre canzone Gocce di memoria è dedicata proprio a Baroni. Il 22 dicembre del 2017, in occasione del 51esimo compleanno di Alex, Giorgia gli aveva dedicato parole bellissime tramite Facebook: “In quell’angolo deserto del cuore risuona l’eco delle tue parole delle note di un tempo fermo immobile che non sente ragione e che niente vuol dimenticare, mai”.

La data di ieri, 13 aprile 2022, ha segnato invece esattamente un ventennio dalla scomparsa e anche stavolta Giorgia non ha mancato di dedicare un tenero pensiero al suo ex compagno. “20 anni senza Alex, figlio, fratello, amico, compagno e artista irripetibile”, si legge nel tweet pubblicato dalla cantante.

Il post ha ovviamente raccolto tantissimi like e commenti, segno che Alex Baroni non è stato affatto dimenticato da coloro che lo hanno seguito fedelmente.