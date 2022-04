“Ho pensato che stessi morendo”: paura per l’ex concorrente del Gf Vip; ha raccontato tutto attraverso i social.

“Ho passato una tra le notti più brutti della mia vita, tanto che sono dovuta andare al pronto soccorso… ho pensato che stessi morendo.” Inizia così il toccante sfogo dell’ex protagonista del GF Vip, che attraverso i suoi canali social ha raccontato i difficili momenti che ha vissuto.

Una grande paura per lei, che ancora visibilmente sconvolta ha raccontato i dettagli della notte appena trascorsa, spiegando cosa le è accaduto e le sue sensazioni. In seguito il suo racconto.

GF Vip, forte paura per l’ex concorrente: “Una delle notti più brutte della mia vita”

“Ho pensato che stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato sto per avere un infarto, in realtà ho avuto un fortissimo, ma veramente forte attacco di panico. Una cosa che non mi era mai successa nella vita.” Con queste parole, qualche giorno fa, Sonia Lorenzini ha raccontato su Instagram gli attimi di paura vissuti la notte precedente. L’ex protagonista di Uomini e Donne e GF Vip è stata colpita da un forte attacco di panico, che le ha causato molti sintomi: “Avevo il respiro pesante, come se avessi un groppo in gola, mi formicolavano le mani, ha cominciato a girarmi la testa… È come se non controllassi né i pensieri, né il mio corpo.”

Un racconto toccante quello di Sonia, che sottolinea come non avesse mai vissuto prima una cosa del genere. Presa dallo spavento, l’ex gieffina si è recata in ospedale e, anche il giorno dopo, ha spiegato che si sarebbe sottoposta a tutti i controlli del caso per stare tranquilla.

Su Instagram, in tantissimi hanno fatto sentire tutto il loro sostegno a Sonia, condividendo le proprie esperienze con gli attacchi di panico e dandole consigli per gestirli a meglio. Una vera e propria ondata di affetto ha invaso l’ex del GF Vip in questo momento delicato: non possiamo che unirci a tutti loro e mandare a Sonia un enorme abbraccio virtuale!