Isola dei famosi, che cosa fa nella vita Edoardo Tavassi

Isola dei famosi, Edoardo Tavassi è entrato con sua sorella Guendalina: sapete che cosa fa nella vita il naufrago?

La nuova edizione de L’Isola dei famosi ha visto inizialmente e per 3 settimane i naufraghi in coppie anche se alcuni concorrenti sono entrati da ‘single’. Nel corso delle puntate anche i single sono stati però costretti a scegliere un partner per iniziare l’avventura. Abbiamo visto che quando una coppia veniva eliminata si scioglieva e passava da playa accoppiada a playa sgamada.

Nel corso della puntata di lunedì i concorrenti sono stati però divisi. Non ci sono più coppie ma due gruppi e le stesse unioni sono state separate. Edoardo Tavassi è il naufrago che è entrato inizialmente in coppia con sua sorella, Guendalina. Mentre la showgirl è nota al pubblico perchè ha alle spalle numerose esperienze televisive, il concorrente è alla sua prima apparizione. Ma che cosa fa nella vita il fratello di Guendalina? Scopriamo di cosa si occupa.

Isola dei famosi, Edoardo Tavassi: che cosa fa nella vita il naufrago

Edoardo Tavassi è un concorrente de L’Isola dei famosi. E’ entrato in coppia con sua sorella Guendalina Tavassi. Dal primo momento che hanno messo piede sulla playa si sono fatti apprezzare dal pubblico per la loro simpatia. Gli alti e i bassi fra i due ci sono come in ogni legame ma sono sempre stati molto uniti.

In particolare il naufrago ha una vena ironica molto forte, scherza, ride, fa le imitazioni dei suoi compagni di viaggio, e piace ai telespettatori. Questa per lui è la sua prima apparizione televisiva mentre per sua sorella è una delle tante dato che è molto nota ed amata. Anzi, molti anni fa l’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Ma di che cosa si occupa nella vita il fratello di Guendalina?

Edoardo è un videomaker. Leggendo dal sito mediaset play veniamo a conoscenza del fatto che lui lavora in ambito medico, nello specifico riprende diversi interventi di chirurgia plastica e i pazienti prima e dopo l’operazione. Il naufrago riuscirà ad affrontare tutte le difficoltà di questa avventura e ad arrivare fino alle fine?