Isola dei Famosi, romantica sorpresa per Laura Maddaloni: il gesto di Clemente Russo è da film!

Triste per non essere riuscita ad incontrare il marito Clemente Russo, Laura Maddaloni riceve una dolcissima sorpresa proprio da lui.

La scorsa puntata de L’Isola dei Famosi ha visto molti cambiamenti: ora che le coppie originarie sono ‘scoppiate’ ed ognuno gioca per sé e per la propria squadra, le dinamiche hanno subito uno stravolgimento notevole. Inoltre, sono entrati a far parte del gioco due nuovi concorrenti, Marco Senise e Licia Nunez.

Come se non bastasse, facendosi sempre più duro il meccanismo delle nomination, vediamo i naufraghi alternarsi costantemente tra Playa Accopiada e Playa Sgamada. E’ il caso di Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni: i due erano stati dapprima divisi, poi il pugile era tornato su Playa Accopiada insieme a Floriana Secondi. Infine, avendo perso Clemente e Floriana al televoto, i due coniugi si sono scambiati nuovamente spiaggia. Ora lui si trova di là insieme a Lory Del Santo, Marco Cucolo e Floriana

Se avete seguito la puntata, ricorderete che a mezzanotte era scoccato il compleanno della Maddaloni. Ed avrete certamente notato che neanche in un giorno così importante per lei, la naufraga ha potuto riabbracciare suo marito.

Non è mancato uno sfogo da parte sua che nel confessionale ha rivelato di stare male per la mancanza di Clemente. L’ex pugile le ha però riservato ugualmente una dolcissima sorpresa.

L’Isola dei Famosi si tinge di rosa: il romantico regalo di Clemente Russo alla moglie Laura

Nonostante siano separati da diverse settimane, entrambi i concorrenti pensano moltissimo l’uno a l’altra. Come dicevamo, Laura si è lamentata di non aver avuto la possibilità di incontrare Clemente nemmeno nel giorno della sua festa.

Dal canto suo, lo sportivo ha commentato così la situazione: “Io sono strafelice di stare su questa Playa, però ero convinto di incontrare Laura per darle un bacio, per farle gli auguri di compleanno”.

Ha pensato bene allora di organizzare qualcosa di originale per sorprendere ugualmente la moglie: comunicare con lei grazie ad un gioco di luci dalla sua spiaggia! Con l’aiuto di Marco Cucolo e Floriana, il “regalo” è arrivato a destinazione.

“Anche lei sta lampeggiando” – ha detto infatti Russo per poi gridarle da lontano “Buon compleanno” con tanto di baci a distanza.

Un momento davvero molto dolce che esprime al meglio tutto l’amore di questa splendida coppia.