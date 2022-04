Lory Del Santo, com’è la naufraga senza trucco: le immagini del prima e dopo

Isola dei famosi, Lory del Santo è una naufraga della nuova edizione: com’è senza trucco, vediamo le immagini del prima e dopo.

Lory Del Santo a L’Isola dei famosi ha cominciato la sua avventura in coppia con il suo fidanzato, Marco Cucolo. Sono insieme da molti anni e spesso li abbiamo visti nei salotti televisivi per raccontare la loro storia d’amore.

E’ stata l’attrice a voler partecipare al reality e soprattutto ad invitare Marco a parteciparvi. Il fidanzato non era inizialmente molto convinto, come lui stesso ha ribadito. Sta di fatto che sull’isola sta affrontando le sue paure alla grande, come quella degli insetti. Anzi, in una scorsa puntata proprio il naufrago ha affrontato una prova da solo. Per recuperare un oggetto di Lory, una spazzola, ha infilato la mano in una specie di scatola con dentro tanti insetti diversi. Per la naufraga questa non è la prima volta a L’Isola dei famosi. Nella 2005 vi ha partecipato e fu proprio lei a trionfare. Sappiamo che sull’isola i concorrenti non possono portare oggetti non necessari, come anche il trucco e così tutti appaiono al naturale. Ma com’è Lory Del Santo senza make up? Vediamo le immagini del prima, con il trucco e del dopo, senza e quindi in Honduras.

Isola dei famosi, com’è Lory Del Santo senza trucco: le immagini del prima e dopo

Sappiamo che in Honduras i naufraghi possono portare solo alcuni oggetti necessari e l’abbigliamento. Quindi i concorrenti appaiono in tutta la loro semplicità, senza per esempio orecchini, collane, ma soprattutto senza trucco.

Le naufraghe in particolare sfoggiano una bellezza tutta al naturale e dobbiamo dire che tutte sono molto belle. Tra le concorrenti citiamo Lory Del Santo. Vediamo com’è l’attrice con il make up e senza, quindi mettendo a confronto una foto del prima e del dopo, quando è sull’isola.

In questa immagine social la showgirl è curata e preparata. Ha un trucco molto accentuato e dalla tonalità forte.

Nella seconda foto Lory appare senza trucco, in un momento vissuto a L’Isola dei famosi. Ovviamente è molto meno curata, avendo pochi oggetti a disposizione. Inoltre i concorrenti non hanno specchi e di conseguenza non possono vedersi, anche solo per sistemarsi. Ma facendo il confronto, dobbiamo dire che l’attrice è molto bella anche senza trucco. Voi cosa ne pensate?