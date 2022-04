Sale sul tetto e tenta il suicidio: terribile dramma a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Nelle puntate della soap in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto arriveranno colpi di scena che vi lasceranno letteralmente senza parole. Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma sono trapelate anticipazioni sconvolgenti!

Quello che sta accadendo ad alcuni protagonisti della soap è davvero sconvolgente: uno dei personaggi più amati della soap è morto, ma non è tutto. C’è qualcun altro che ha deciso di porre fine alla sua vita, tentando il suicidio. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà siete nel posto giusto.

Beautiful, anticipazioni americane: sale sul tetto dell’ospedale e tenta il suicidio

Ormai la brutta notizia è arrivata anche in Italia: Finn è morto! Il compagno di Steffy Forrester è morto dopo essere stato colpito con una pistola da Sheila Carter, la mamma biologica. La donna, in realtà, aveva intenzione di colpire Steffy, ma Finn le farà da scudo. Successivamente, per evitare che chiamasse i soccorsi, Sheila sparerà anche a Steffy!

Quest’ultima finirà in coma e, proprio in ospedale, ci saranno nuovi colpi di scena. Tutta la famiglia, da Ridge a Taylor, si riunirà al capezzale di Steffy, sperando che quest’ultima si riprenda. Ci sarà anche Sheila: nessuno, infatti, è al corrente di quanto è successo. La donna ha inscenato una rapina e quando Deacon ha trovato Steffy e Finn feriti, lei era già andata via. Ma cosa accadrà in ospedale?

Sheila continuerà a ripetere di sentirsi in colpa per la morte di Finn, ma Taylor cerca di consolarla, ignara della verità. Thomas, invece, sospetta del possibile coinvolgimento di Sheila nella tragedia avvenuta a Il Giardino. Ma una nuova tragedia stava per accadere in ospedale! Salita sul tetto, Sheila ha intenzione di lanciarsi nel vuoto e tenta il suicidio! A fermarla è proprio Taylor, che a sua volte, nel caos del momento, finirà al di là del cornicione e rischierà di cadere! Come andrà a finire?

A quanto pare sarà proprio Sheila ad aiutarla a risalire e entrambe avranno salva la vita. Non ci resta che scoprire cosa accadrà dopo e, soprattutto, come verrà fuori la verità su Sheila. A quanto pare, Steffy si risveglierà dal coma ma con un’enorme confusione: non ricorderà nulla di quanto accaduto durante la sparatoria.