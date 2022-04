Soleil Sorge lo annuncia sui social: “Realizzando un mio piccolo sogno”

Soleil Sorge lo annuncia sui social e manda i fan in visibilio: “Realizzando un mio piccolo sogno”.

E’ stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per molti mesi ha tenuto banco il triangolo di cui si è tanto parlato fuori e dentro la casa tra Soleil, ed Alex Belli e Delia Duran. Se per la Sorge la vittoria non è arrivata a quanto pare le vittorie nel suo futuro ci sono e anche molto promettenti.

E’ uscita dal reality al televoto con Davide Silvestri, suo amico, ma appena dopo la fine del programma è arrivato per lei un nuovo impegno. Barbara D’Urso l’ha voluta nella sua trasmissione, La pupa e il secchione, in veste di opinionista al fianco di Federico Fashion Style e Antonella Elia. La nuova avventura è iniziata il 15 marzo e in questo ruolo Soleil non sembra deludere le aspettative dei suoi migliaia di fan. Ma a quanto pare per lei il futuro lavorativo è tutto in salita. Attraverso le storie instagram l’ex concorrente ha fatto sapere che qualcosa si muove: “… un mio piccolo sogno“.

“Realizzando un mio piccolo sogno”: Soleil Sorge e l’annuncio che piace ai fan

Soleil Sorge è stata sicuramente una delle concorrenti più forti del Grande Fratello Vip. Nella casa si è fatta conoscere per il suo temperamento passionale e molto schietto, qualità che il pubblico ha apprezzato ma allo stesso tempo è stato anche criticato da un’altra parte di telespettatori.

La fine del GF Vip ha portato all’inizio di una nuova avventura televisiva. Oggi è un’opinionista della nuova edizione de La pupa e il secchione, programma condotto da Barbara D’Urso. Ma a quanto pare per Soleil il futuro lavorativo è già pieno di idee e di impegni. Sul suo canale social ha fatto sapere, qualche giorno fa, attraverso la condivisione di storie, che per lei sono giorni di fuoco e che sta lavorando a tanti nuovi progetti.

Anzi, la bella opinionista ha rivelato che sta realizzando anche un suo piccolo sogno: “Sto lavorando tanto su nuovi progetti per voi e realizzando un mio piccolo sogno”. Al momento ha fatto sapere che non può raccontare nulla. Non siamo a conoscenza quindi di cosa si tratta. Sicuramente quando sarà il momento sarà lei a rivelarlo