Soleil Sorge da urlo a Le Iene in miniabito arancione e sandali alla schiava: costo e dettagli del look

Ospite ieri sera a Le Iene, Soleil Sorge ha portato sul palco una sferzata di primavera con un look full color che ha ipnotizzato tutti.

Se quando era nella casa del GF Vip 6 ha lasciato quasi sempre senza fiato il pubblico con i suoi outfit super glamour, dopo il reality Soleil Sorge si conferma ogni volta un’autentica icona di stile. Sempre in perfetta sintonia con le tendenze del momento e grazie ad una silhouette impeccabile, la bella italo americana detta immancabilmente legge in fatto di moda.

Questa primavera 2022 è decisamente all’insegna dei colori caldi come il giallo della mise di Elisabetta Canalis qualche giorno fa che ha spopolato sui social. Ovviamente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non poteva trascurare questo dettaglio in occasione della sua presenza nella puntata de Le Iene di ieri sera. Ha infatti scelto l’arancione, altra tinta davvero in voga in questo periodo.

Un appuntamento attesissimo dai fan dell’influencer che hanno potuto ammirare la loro beniamina anche mentre interagiva con l’ex cognata Belen in un divertente siparietto. Oltre al ruolo di giudice dell’attuale edizione de La Pupa e il Secchione, gli impegni televisivi per Soleil non sembrano affatto scarseggiare, segno che il suo percorso al GF Vip ha indubbiamente lasciato il segno.

Sempre disinvolta davanti alle telecamere, ha colpito anche per il suo look: eccone tutti i dettagli!

Le Iene, quanto costa il look di Soleil: miniabito e sandali andranno a ruba!

Nel corso delle puntate del GF Vip, la Sorge ha conquistato la scena con stili sempre particolari, caratterizzati da dettagli mai banali e da una classe da non sottovalutare. Stessa cosa è successa ieri sera, nel programma condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

Esattamente come Belen, che ha scelto ieri sera un outfit viola full color, anche la Sorge ha optato per un abbigliamento monocolore. Il minidress drappeggiato aveva una scollatura a barca abbastanza profonda e le fasciava perfettamente la strepitosa silhouette. Firmato MVP Wardrobe, si può acquistare online a 189 euro.

Dello stesso marchio anche i sandali alla schiava con tacco a spillo: il modello in questione è Saint Tropez, sempre acquistabile online, al costo di 299 euro.

Impossibile non restare incantati!