Sonia Bruganelli e Soleil Sorge: l’annuncio completamente inaspettato ha incuriosito i fan, cosa bolle in pentola?

Sono state due tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip. Due ruoli differenti ma tanto in comune, Sonia Bruganelli e Soleil Sorge hanno formato un “duo” amatissimo dal pubblico. Da opinionista in studio, la moglie di Bonolis non ha mai nascosto la sua ammirazione per la concorrente, sostenendola per tutto il corso del reality e regalandole più volte l’immunità alle nomination. Dall’altro lato, Soleil in casa ha espresso più volte parole di stima nei confronti di Sonia. Ma cosa accadrà dopo il GF Vip 6?

Ebbene, un post pubblicato su Instagram dalla Bruganelli ha incuriosito moltissimo i fan della “coppia”, che hanno iniziato a chiedersi cosa si nascondesse dietro questo misterioso annuncio... Curiosi di sapere di più? Siete nel posto giusto!

Sonia Bruganelli e Soleil Sorge di nuovo insieme dopo il GF Vip? L’annuncio a sorpresa

“Io adoro questo duo!”. È quello che si legge in un post condiviso da una fanpage di Soleil Sorge: il duo in questione è quello formato proprio dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Sonia Bruganelli. Ebbene, quest’ultima ha ricondiviso il post sul suo profilo, allegando una frase che fa ben sperare i fan del duo.

“Prossimamente… a grande richiesta”, ha scritto Sonia Bruganelli nella didascalia al post: cosa significano le sue parole? Le ipotesi avanzate dai fan sono state diverse. In molti sperano che Sonia si riferisse ad un nuovo progetto, un programma in arrivo, dove potremo rivedere insieme le due protagoniste del GF Vip. C’è chi, invece, pensa che le due si ‘riuniscano’ virtualmente, magari in una video o una diretta con cui interagire con i fan.

Eh si, un annuncio che potrebbe rivelarsi una vera e propria ‘bomba’ quello di Sonia Bruganelli! Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per scoprire cosa bolle in pentola e quale sorpresa è in arrivo per i fan. Nel frattempo, potete seguire Soleil ogni martedì sera su Italia Uno: l’ex gieffina è uno dei giudici della nuova edizione de La Pupa e il Secchione.