Lei è la sorella di una famosissima attrice: riuscite a riconoscerla? Sono due gocce d’acqua

Lei è la sorella di una famosissima attrice: riuscite a riconoscerla? Somiglianza notevole tra di loro.

Guardate bene la splendida ragazza ritratta in questo scatto: i suoi lineamenti delicati non vi ricordano nulla? Eppure è la sorella di una delle attrici più famose ed apprezzate al mondo!

Si tratta della sorella minore della star: è nata tre anni dopo di lei, il 29 novembre del 1988. Come la sorella, anche lei è un’attrice ed ha preso parte a diverse serie tv. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Prima, però, provate ad indovinare con questo indizio: se vi dicessimo ‘Penny’?

La somiglianza è evidente: è la sorella di una celebre attrice, la riconoscete?

La somiglianza tra le due sorelle è evidente, fatta eccezione per i capelli. Se una è super mora, infatti, l’altra non rinuncia alla sua chioma color biondo platino. Siete riusciti a capire chi è la bellissima ragazza che vi abbiamo mostrato in foto?

Ebbene, si chiama Briana ed è la sorella minore di Kaley Cuoco! Si, la mitica Penny di The Big Bang Theory ha una sorella, alla quale è legatissima: le due condividono spesso immagini in cui sono insieme, sui rispettivi canali social. E in fan più attenti ricorderanno che Briana è apparsa anche in un episodio della serie tv in cui Kaley è protagonista assoluta: parliamo dell’episodio 16 della sesta stagione di The Big Bang Theory, dove Briana ha vestito i panni di Grethchen, un’amica di vecchia data di Penny: le due hanno un ex fidanzato in comune, la puntata è davvero esilarante! Briana è apparsa anche in altre serie tv di successo, come The Mentalist e The Newsroom. Ma non è tutto!

La ‘piccola’ Cuoco è un’artista a tutto tondo: ha partecipato a the Voice nel 2013 ed è la voce di una band, oltre ad aver disegnato una linea di abbigliamento. Insomma, il talento è di famiglia!

E voi, avevate mai visto la bellissima sorella di Kaley Cuoco? Cosa aspettate a seguirle sui social? Non ve ne pentirete!