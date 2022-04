Uomini e Donne, il veneziano Matteo ha colpito Veronica: avete visto il suo profilo Instagram? Tutte le curiosità sul nuovo corteggiatore.

Riuscirà Veronica a trovare l’amore a Uomini e Donne? La nuova tronista della trasmissione di Maria De Filippi è arrivata da poco in studio, ma ha già dimostrato di avere le idee chiare. Il suo carattere forte e deciso darà filo da torcere ai suoi corteggiatori, ma tra questi c’è già chi ha attirato la sua attenzione: uno di questi è Matteo!

25 anni, originario di Venezia, Matteo ha colpito subito la tronista.. e non solo! Appena entrato in studio, il corteggiatore è stato invaso dai complimenti di Tina Cipollari, che ha sottolineato la sua bellezza. In attesa di scoprire se sarà proprio lui a rubare il cuore di Veronica, conosciamolo meglio! Sapete come trovarlo su Instagram?

Uomini e Donne, Matteo è un nuovo corteggiatore di Veronica: eccolo su Instagram

Matteo è uno dei nuovi corteggiatori di Uomini e Donne. Il giovane veneziano è arrivato in studio per conoscere la nuova tronista, Veronica Rimondi. E, a quanto pare, quest’ultima è piuttosto interessata a lui. Originario di Venezia, Matteo vive lontano da casa da sette anni: ha studiato due anni in Inghilterra e, successivamente, si è laureato in Economia a Milano. Al momento sta studiando a Roma per dare gli ultimi esami della laurea magistrale e, nel contempo, è impegnato in uno stage. Ma cosa possiamo trovarlo su social?

Come accade con tutte le new entry del programma di Canale 5, i telespettatori sono in attesa di scoprirne il cognome, per spulciare i loro profili social. Ebbene, per trovare il corteggiatore su Instagram vi basterà digitare Matteo Farnea. Ecco uno dei selfie condivisi dal veneziano sul suo canale:

La prima esterna tra Matteo e Veronica è andata alla grande: la tronista ha ammesso di essersi trovata bene e di essere rimasta molto colpita da lui, e dalla sua bellezza, che definisce ‘particolare’. Come proseguirà la conoscenza tra i due protagonisti del trono classico? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!