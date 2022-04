Anticipazioni della puntata di Don Matteo di Giovedì 21 Aprile: notizia sconvolgente per Marco, cosa accadrà esattamente.

Se la puntata di Don Matteo del 14 Aprile è stata imperdibile, state certi che quella che andrà in onda Giovedì 21 Aprile lo sarà ancora di più. Quali sono le sue anticipazioni? Scopriamole insieme.

Ritornato in onda a distanza di diversi anni dall’ultimo episodio della sua dodicesima stagione, Don Matteo ha saputo regalare delle emozioni davvero incredibili. È vero, in questi nuovi ed imperdibili episodi assisteremo all’addio di Terence Hill e alla sua comunità per un motivo ben preciso, ma abbiamo assistito e lo faremo ancora anche a tantissime novità. Facciamo riferimento, ad esempio, alla new entry Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, oppure al ritorno del colonnello Anceschi e tanti altri personaggi. Insomma, nel corso di queste settimane ne vedremo sicuramente delle belle. In attesa, però, scopriamo insieme cosa accadrà nel corso della quarta puntata in onda Giovedì 21 Aprile. Le anticipazioni ci dicono che Marco verrà sconvolto da una notizia choc.

Don Matteo del 21 Aprile, le anticipazioni della quarta puntata: cosa accadrà a Spoleto

Ci stiamo avvicinando al tanto atteso addio di Don Matteo all’amatissima serie tv, ma in attesa cosa accadrà nella puntata del 21 Aprile? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che Marco sarà il destinatario di una notizia davvero sconvolgente. Procediamo con ordine.

Il protagonista indiscusso della quarta puntata di Don Matteo, come dicevamo, sarà proprio Marco. Il giovane, infatti, verrà a sapere che a Spoleto ha fatto ritorno Franco Fanelli, il suo fratellastro con cui non ha affatto rapporti. L’arrivo a Spoleto del giovane, però, sarà del tutto improvvisa e casuale oppure sarà collegata all’omicidio di una parrocchiana della comunità di Don Matteo? Staremo a vedere, fatto sta che il PM sarà fortemente scosso dall’arrivo del suo fratellastro. Anche per Anna, però, ci sarà una novità in arrivo: incontrerà nuovamente Lucio Valente, uno dei suoi istruttori dell’Accademia. Con lui, la giovane ha da sempre avuto un buon rapporto, ma ora cosa accadrà? Infine, occhi puntati anche su Cecchini! Nelle librerie di Spoleto, infatti, inizia la vendita di un romanzo di cui il protagonista assomiglia tantissimo al maresciallo. Pura casualità? Chi lo sa!

Quando Terence Hill dirà “addio” a Don Matteo e come?

Tutti se lo chiedono, ma quando Terence Hill dirà addio a Don Matteo e come lo farà? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la quinta puntata della serie tv – quella in onda Giovedì 28 Aprile, per intenderci – dovrebbe essere quella in cui l’attore uscirà di scena. Al momento, non sappiamo cosa succederà. Nino Frassica a Che Tempo che Fa ha detto: “Don Matteo è sempre con noi. Intanto mica è morto, è scomparso, non si sa”.

Cosa accadrà, secondo voi?