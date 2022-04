Benedetta Parodi mostra a tutti la sua nuova casa: dalla ristrutturazione agli arredi

Dalla ristrutturazione agli arredi, la nuova casa di Benedetta Parodi è davvero un ‘gioiellino’, la conduttrice mostra alcuni dettagli

Amatissima e seguitissima food blogger, Benedetta Parodi ha ormai costruito il suo ‘impero social’. Conduttrice di Bake Off, Fatto in casa Per Voi, Molto Bene. Autrice di libri di ricette semplicissime ed alla portata di tutti. Benedetta Parodi è ‘l’amica della porta accanto’ che ogni giorno ci offre l’alternativa giusta da portare in tavola per preparare piatti semplici, genuini e gustosi.

Sul suo canale Instagram, Benedetta Parodi è seguitissima. Ed è proprio via social che l’amatissima conduttrice ogni giorno mostra agli utenti che la seguono la sua quotidianità. In questi ultimi giorni, la food blogger ha fornito alcuni aggiornamenti in merito alla ristrutturazione della casina nel capoluogo milanese. I lavori di messa a nuovo sono cominciati qualche mese fa, e di volta in volta Benedetta Parodi ci ha mostrato l’evoluzione dei lavori ‘sul cantiere’. Voi avete mai visto la nuova casa di Benedetta Parodi? E’ un vero gioiellino!

Dalla ristrutturazione agli arredi, avete visto la nuova casa di Benedetta Parodi?

Si trova a Milano la nuova casa che Bendetta Parodi di tanto in tanto ci ha mostrato dal suo canale Instagram. La nuova ‘casina’ però, è stata ristrutturata e messa a nuovo perché presto ospiterà la primogenita di casa Caressa-Parodi, Matilde. Qualche mese fa infatti la conduttrice aveva svelato a tutti mostrando gli scatti via social, di avere anche un’altra casa proprio nel milanese. Ha fatto allora sapere di essere in procinto di intraprendere dei lavori di ristrutturazione per riorganizzare al meglio gli spazi. Le prime foto mostrate dalla food blogger al riguardo erano quelle in cui mostrava la casa prima dei fatidici lavori.

I lavori di ristrutturazione sono poi cominciati e son proseguiti per tutta la fine del 2021 ed una parte del 2022. Ad oggi, la conduttrice fa sapere che la casa è ormai quasi al completo e che non vede l’ora di mostrarcela al completo. Nel frattempo, abbiamo raccolto alcuni scatti dalla galleria social della conduttrice per mostrarvi qualche dettaglio.

Un tocco moderno con i colori di un blu navy che si alterna a pareti chiare di un bianco panna. Il pavimento in parquet contribuisce a rendere l’ambiente più ‘caldo’ ed accogliente. Uno dei primi dettagli che la nostra food blogger ha voluto mostrarci è stato uno dei luoghi di casa a cui è più affezionata, la cucina. Sebbene non vi siano scatti che la ritraggono al completo, possiamo già vedere che si tratta di una cucina in stile moderno che rispecchia ovviamente la linea di tutta la casa. Il bianco della cucina contribuisce a dare luminosità.

E ci spostiamo nella zona adibita all’area relax, il soggiorno. Anche in questo caso notiamo i colori predominanti come il bianco panna, il bly ed il legno del parquet. Un tris di colori che ben si sposa e si amalgama per rendere l’ambiente super confortevole.

Mancano altri dettagli di casa, come la camera da letto, ed il bagno. Ma siamo sicuri che l’amatissima food blogger a poco a poco ci mostrerà casa al completo. Non la trovate un vero gioiellino?