Colpo di scena a Vite al Limite! Dolly pesava quasi 300 kg: è successo l’impensabile

Dolly a Vite al Limite perché fortemente dipendente dal cibo: pesava 270 kg ed aveva solo 25 anni, com’è cambiata dopo il percorso in clinica.

Seppure giunto alla sua decima edizione, Vite al Limite non perde occasione di poter impressionare il suo pubblico con delle storie davvero incredibili. Circa una settimana fa, su Real Time, è andata in onda quella dedicata a Dolly Martinez, una giovanissima ragazza di appena 25 anni dal peso di 270 kg.

La storia di Dolly, così come quella di Lucas e di Margaret, è davvero particolare. Dipendente dal cibo dalla tenerissima età, la ragazza ha raccontato di trovare in esso un’ottima consolazione per tutta la sofferenza per via della separazione dei suoi genitori e la tossicodipendenza di suo padre. Sin da piccola, quindi, i suoi chili erano decisamente di troppo. E questo, purtroppo, portava ai suoi compagni di scuola a bullizzarla e a prenderla in giro. A peggiorare la sua condizione fisica, però, sono stati anche il corso degli eventi: sposatasi con un uomo conosciuto su internet e divenuta madre, Dolly ha iniziato a mangiare sempre di più a causa della rottura della sua storia d’amore, ma anche per la custodia di sua figlia data a sua madre.

La storia choc di Dolly a Vite al Limite: pesava 270 kg, com’è diventata

Purtroppo, la storia di Dolly non è affatto identica a quella di Bianca. Prima di svelarvi ogni dettaglio, vi anticipiamo che il percorso della giovanissima del Texas non è stato per nulla soddisfacente. Sebbene il dottor Nowzaradan le avesse spiegato quanto fosse necessario dimagrire quasi 50 kg prima di procedere con l’intervento chirurgico, Dolly non ci è riuscita affatto a soddisfare la richiesta del chirurgo iraniano.

Durante il suo percorso a Vite al Limite, Dolly è stata anche la protagonista di diversi colpi di scena: non solo ha litigato con sua madre ed abbandonato la sua casa, ma è ritornata dapprima insieme al suo ex marito e poi ha conosciuto un altro giovane ragazzo, andando a convivere insieme a lui in una stanza di un motel. Insomma, si comprende chiaramente che Dolly avesse bisogno di un aiuto sia per dimagrire, ma anche per capire cosa gli passava per la testa. È proprio per questo motivo che, dopo 11 mesi dall’inizio del suo percorso in clinica ed esattamente 20 kg in meno dal suo peso iniziale, il dottor Nowzaradan non ha potuto procedere con l’intervento.

Al momento, quindi, il dottor Nowzaradan ha detto “no” all’intervento, ma le ha promesso di continuare a seguirla per un anno ancora e di constatare i suoi miglioramenti. Qualora ci fossero, si potrà procedere col bypass gastrico.