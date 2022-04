Com’è Miriam Leone senza trucco: l’avete mai visto? Eccola al naturale

Vi siete mai chiesti come sia Miriam Leone senza trucco? È spuntata una sua foto al naturale, eccola com’è: da restare a bocca aperta.

Sono tantissime le “reginette” d’Italia che sono state elette nel corso di tutte le edizioni del famoso concorso di Salsomaggiore Terme, ma Miriam Leone è tra coloro che è entrata nel cuore di tutti in un vero e proprio batter baleno.

Terminati i suoi studi liceali ed aver iniziato un percorso universitario, Miriam Leone ha scelto di dedicarsi al mondo dello spettacolo. E, giovanissima, si è iscritta a Miss Italia, riuscendo a conquistare il podio. Era esattamente il 2008 e la splendida modella siciliana, appena a 23 anni, diventava la reginetta d’Italia. Da quel momento, la Leone è stata del tutto irrefrenabile! Conduttrice ed attrice di successo, la bella Miriam oggi è un volto amatissimo da tutto il pubblico italiano. La sua bravura non passa inosservata, ma vogliamo parlare della sua bellezza? A proposito, voi l’avete mai vista senza trucco? Sono tante le persone che amano condividere scatti di sé al naturale, ma vi siete mai chiesti come l’ex Miss così?

Com’è Miriam Leone senza trucco: provate a non rimanere a bocca aperta

Se la bellezza di Antonella Clerici senza trucco e luci da studio non passa inosservata, non lo è da meno nemmeno quella di Miriam Leone al naturale. Seppure sia solita mostrarsi in pubblico o in video sempre col “trucco e parrucco” fatto per via del suo lavoro, sembrerebbe che l’attrice siciliana adori mostrarsi al suo pubblico così com’è. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto completamente senza trucco. “Accussì, super natural”, scrive a corredo di una delle sue foto.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: com’è Miriam Leone senza trucco? Se nella foto riproposta in alto, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare la sua bellezza, possiamo dire lo stesso quando è al naturale? Assolutamente si! Guardate coi vostri stessi occhi:

Uno scatto semplicissimo, nel quale Miriam Leone si mostra senza trucco ed incanta tutti per la sua bellezza tutta al naturale.