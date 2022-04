Gf Vip, l’ex concorrente si sposa e invita anche Maria De Filippi al matrimonio; tutti i dettagli sulle nozze.

Quanto vi manca il GF Vip? La sesta edizione del reality di Canale 4 si è conclusa a metà marzo, dopo ben sei mesi di messa in onda. I fan, però, sono già in attesa di scoprire chi saranno i nuovi ‘vipponi’, per seguire nuove avventure nella casa più spiata della tv. Niente paura: il programma condotto da Alfonso Signorini tornerà già a settembre! Nel frattempo, c’è una meravigliosa notizia che riguarda un’ex concorrente del reality.

C’è un matrimonio in arrivo per l’ex protagonista del GF Vip e il settimanale Chi ha svelato anche la data: il 28 maggio. Curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sulle nozze? Tra gli invitati c’è anche la regina della tv, Maria De Filippi.

L’ex concorrente del GF Vip si sposa: tra gli invitati alle nozze c’è anche Maria De Filippi

È stata una delle protagoniste della penultima edizione del GF Vip, la quinta. È entrata nella casa poche settimane dopo aver raggiunto la popolarità grazie ad un altro seguitissimo programma di Canale 5. Avete capito di chi stiamo parlando? Si, proprio di Carlotta Dell’Isola, che il prossimo 28 maggio sposerà il suo Nello Sorrentino.

La coppia si è fatta conoscere partecipando a Temptation Island e Carlotta in particolare è entrata nel cuore dei telespettatori per la sua simpatia e alla sua genuinità. I problemi sentimentali con Nello, ormai, fanno parte del passato: i due sono pronti a convolare a nozze! Dopo la proposta avvenuta in diretta proprio al GF Vip lo scorso anno, il settimanale Chi ha rivelato la data della cerimonia. Cosa sappiamo del grande giorno?

Al momento non moltissimo: sul giornale diretto da Alfonso Signorini si legge che le nozze si terranno vicino Roma e che tra gli invitati dovrebbe esserci anche Maria De Filippi, creatrice di Temptation Island.

Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire nuovi dettagli sull’attesissimo matrimonio. Nel frattempo tanti auguri ai futuri sposi!