Oggi è una naufraga de L’isola dei famosi, ma sapete che lavoro faceva Guendalina Tavassi prima del successo? In pochi immaginano.

Dall’ingresso nella casa del Grande Fratello ne è trascorso di tempo, ma Guendalina Tavassi ne ha fatta di strada da quel momento. Seppure lei, in tutti questi anni, non sia affatto cambiata e sia sempre rimasta quella splendida ragazza simpatica e verace di allora, quello che è cambiato è stata la sua vita.

Era esattamente il Settembre del 2010 quando Guendalina Tavassi, appena ventiquattrenne, debuttava sul mondo dello spettacolo e conquistava tutti con la sua ironia e simpatia. Da quel momento, la romana ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che, dopo il Grande Fratello, non solo ha preso parte ad altri reality ed è diventato un volto amatissimo del piccolo schermo nostrano, ma ha cavalcato la cresta dell’onda soprattutto sui social. Pensate, attualmente su Instagram conta più di 1 milione di followers, rientrando di diritto tra le vere e proprie stelle del social. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse prima del suo successo in tv? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata su Instagram. Scopriamone di più.

Che faceva Guendalina Tavassi prima del successo in tv?

Il Grande Fratello, quindi, ha cambiato la vita a tante persone. Facciamo riferimento, ad esempio, a Luca Argentero, che oggi è un attore di successo, ma che non avrebbe mai immaginato di diventarlo, e a Guendalina Tavassi. Attualmente, la simpaticissima romana oltre ad essere amatissima sui social rappresenta un volto super apprezzare della tv proprio per la sua spontaneità che l’ha sempre contraddistinta. Cosa sappiamo, però, del suo passato? In particolare, sapete che lavoro faceva prima del Grande Fratello?

Sfogliando la sua photogallery su Instagram, siamo riusciti a rintracciare un confronto della Guendalina del 2009 ed, in particolare, di qualche mese prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà, e quella del 2019. Ed oltre ad ammirare la sua bellezza, non abbiamo potuto fare a meno di scoprire cosa faceva prima del successo. A quanto pare, sembrerebbe che la Tavassi lavorasse come ballerina in discoteca. E che sia proprio qui che sia stata invitata a prendere parte ai provini per il reality.

L’avreste mai detto?