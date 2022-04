Isola dei Famosi 2022, concorrente assente in puntata: “Problema medico”, rientra in Italia

Ennesimo colpo di scena a L’Isola dei Famosi 2022: ieri sera una concorrente era assente e la spiegazione di Alvin ha sorpreso tutti.

Come ogni giovedì, è arrivato puntuale anche ieri sera il secondo appuntamento settimanale con L’Isola dei Famosi 2022. Già quando era stato annunciato il cast ufficiale, si era capito che questa sedicesima edizione dello storico reality avrebbe regalato emozioni e colpi di scena a non finire. Giunti all’ottava puntata, possiamo confermare che le aspettative in questo senso non sono state affatto deluse.

Sin dai primi giorni in Honduras, i naufraghi non si sono risparmiati in quanto a critiche e litigi e col passare delle settimane, la tensione non accenna a diminuire. Proprio ieri abbiamo assistito all’eliminazione definitiva di Floriana Secondi e alla sconfitta al televoto di Gustavo Rodriguez. Il padre di Belen ha perciò dovuto abbandonare Playa Accopiada per trasferirsi su Playa Sgamada dove al momento ci sono Clemente Russo, Lory Del Santo e Marco Cucolo.

A regalare altri momenti incandescenti nel corso della serata è stato Jeremias, ora rimasto senza il papà, che ha avuto altri duri scontri col suo ‘acerrimo nemico’ Nicolas Vaporidis. Tra i due non sembrano proprio esserci possibilità di recuperare e l’argentino appare sempre più insofferente alle dinamiche del gioco.

Ma ciò che più di tutto ha lasciato il pubblico senza parole è stata l’uscita totalmente inaspettata di una naufraga. L’inviato Alvin ne ha dato l’annuncio ad inizio puntata.

Isola dei Famosi, la concorrente costretta ad abbandonare il programma: ecco perché era assente

Dopo aver presentato i ‘temi caldi’ della serata, Ilary Blasi si è collegata dallo studio con l’inviato Alvin. Quest’ultimo ha annunciato come prima cosa l’abbandono del reality da parte di Jovana Djordjevic: “C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Infatti vi do una comunicazione”, ha detto dalla Palapa.

Ha spiegato che la modella croata, moglie dell’ex calciatore del Chievo Filip Djordjevic, è dovuta andar via per un problema medico. Nulla di preoccupante, ma che comunque rende impossibile la sua permanenza nel gioco.

L’ormai ex naufraga è già partita alla volta dell’Italia e nelle prossime puntate la rivedremo in studio, come anticipato da Ilary Blasi.

Un grande augurio di pronta guarigione a Jovana!