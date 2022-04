Isola dei famosi, “Dimentica il mio indirizzo”: l’ex fidanzata del naufrago è una furia, è successo tutto in diretta durante la puntata di ieri sera, giovedì 14 aprile 2022.

Una puntata incandescente, quella de L’Isola dei Famosi in onda ieri sera, giovedì 14 aprile, su Canale. Tra prove leader e sfide avvincenti, non è mancato un confronto super acceso e davvero inaspettato per uno dei concorrenti: la sua ex fidanzata aveva qualcosa di importante da dirgli!

Ospite in studio da Ilary Blasi, la ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo, dove non ha risparmiato parole molto forti nei confronti del naufrago. Curiosi di scoprire cosa è accaduto in diretta? Vi raccontiamo tutto!

Isola dei Famosi, l’ex fidanzata del naufrago sbotta in diretta: “Sei un bugiardo”

“Ti stai divertendo in questi giorni? Che stai facendo? Sei sicuro di tutto quello che stai facendo lì?”. Inizia così il discorso di Beatriz, l’ex fidanzata di Roger Balduino. Sull’isola, il modello ha iniziato una storia con Estefania Bernal, ma, a quanto pare, con la sua ex fidanzata la relazione era tutt’altro che archiviata. Secondo quanto raccontato da Beatriz, prima di partire per il reality Roger le avrebbe detto ‘ti amo’, ‘mi manchi’ e le avrebbe promesso di tornare da lei dopo il programma.

“Sto vedendo che hai dimenticato velocemente tutte le parole che mi hai detto“, continua Beatriz. “Succede, mi dispiace molto. Nella vita le cose cambiano, sto qui, fuori dal mondo…Mi sono preso di Estefania, mi dispiace”, si giustifica il modello. Ma Beatriz non sembra affatto soddisfatta: “Ti conosco, lo so che quando esci di lì vieni da me sicuramente. Come tu hai dimenticato tutto così velocemente, dimentica anche il mio indirizzo, fammi questo favore. Divertiti, anche io ora mi diverto!”

E quando Roger ha negato di averle detto di tornare insieme, Beatriz sbotta: “Sei veramente un bugiardo. Non ci credo che stai dicendo queste cose in tv, sai che quello che dico lo posso provare. Non stai dicendo la verità. Tu dici che ami una persona e dopo una settimana ti trovi innamorata di un’altra”?

Le parole di Beatriz sono state ascoltate anche da Estefania, che sembrava decisamente infastidita: “Della sua ex fidanzata ne avevamo parlato, non sapevo queste cose che le diceva…Questa parte no. Dopo devo parlare bene con lui. Forse lei lo fa per un po’ di pubblicità o ha ragione lei, non lo so.” Cosa accadrà adesso? L’intervento di Beatriz mettera a rischio l’armonia della coppia nata in Honduras? Non ci resta che attendere le prossime news!