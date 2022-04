Isola dei Famosi, Giuseppe Iannoni è il padre di Alessandro e l’ex compagno di Carmen Di Pietro: sapete che lavoro fa?

Alessandro Iannoni è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 con sua madre Carmen Di Pietro: scopriamo che lavoro fa suo padre Giuseppe!

Il pubblico de L’Isola dei Famosi quest’anno ha ritrovato più di una vecchia conoscenza del reality e cioè Lory Del Santo, Jeremias Rodriguez, Guendalina Tavassi, Antonio Zequila e Carmen Di Pietro. Quest’ultima stavolta è sbarcata in Honduras con suo figlio Alessandro Iannoni e per le prime settimane ha giocato in coppia con lui.

Il ragazzo si sta facendo apprezzare sempre di più dai telespettatori che lo trovano serio, maturo e molto educato. Oltre a lui, la showgirl di origini potentine ha una figlia più piccola, Carmelina.

Il padre dei figli di Carmen è Giuseppe Iannoni: dopo essere rimasta vedova del giornalista Sandro Paternostro, venuto a mancare nel 2000, con lui la Di Pietro ha vissuto una lunga relazione durata fino al 2016.

In sedici anni trascorsi insieme la coppia ha celebrato anche il matrimonio con una cerimonia svoltasi solamente in chiesa. E’ noto infatti che Carmen non abbia mai voluto risposarsi per non essere costretta a rinunciare alla pensione di reversibilità che le spetta come vedova di Paternostro.

Vediamo allora che lavoro fa Giuseppe Iannoni, che in passato è stato anche ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Giuseppe Iannoni: cosa fa nella vita il padre del naufrago Alessandro

Di Giuseppe Iannoni non si hanno molte informazioni. L’uomo non possiede profili social e quindi è abbastanza difficile reperire notizie su di lui. Si sa però che svolge la professione di personal trainer e che viaggia spesso per lavoro.

La relazione tra lui e Carmen iniziò dopo due anni dalla morte di Sandro Paternostro ed è durata ben sedici anni. Secondo quanto rivelò il magazine Spy nel 2018, dopo di lui la simpatica 56enne si fidanzò con Antonio Rivano, modello di 11 anni più giovane.

In base a quanto rivelato dalla rivista Grand Hotel, terminata quella storia, Carmen avrebbe voltato pagina con Matteo, personal trainer venezuelano di 29 anni più piccolo. Ora, comunque, la naufraga è single.

Chissà che presto Alessandro non riceva una sorpresa a L’Isola da parte del papà!