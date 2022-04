La dottoressa Pimple Popper, Jesse: “Patologia orribile”, notizia sconvolgente

La storia di Jesse a La dottoressa Pimple Popper: “È una patologia orribile”, notizia sconvolgente durante la visita di controllo.

“È una patologia orribile”, è proprio così che il simpaticissimo Jesse si presenta alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper per descrivere la sua malattia delle pelle.

Le prime avvisaglie della sua patologia sono iniziate circa 35 anni prima dalla sua partecipazione al programma. Se inizialmente, però, la situazione sembrava essere sotto controllo – proprio come quella di Brandon – con il passare del tempo è peggiorata drasticamente, tanto da fargli iniziare a vivere un vero e proprio incubo. Jesse, infatti, si sentiva spesso a disagio per via della sua malattia ed era costretto, così, non solo a coprirsi, ma anche a non tagliare affatto i suoi capelli. La cosa insolita, però, è che nella sua famiglia non era l’unico a soffrire di questa patologia, ma vi era anche sua sorella. Ricordate la storia di Janice e Cheri? Ebbene. Questa è molto simile, ma purtroppo in questo caso non c’è stato affatto un lieto fine. Scopriamo insieme cos’è successo.

Jesse a La dottoressa Pimple Popper: bruttissima notizia, cos’è successo

Circa 35 anni prima da La dottoressa Pimple Popper, Jesse ha raccontato di aver iniziato a vedere spuntare dietro al suo collo delle piccole pustole, che – col passare del tempo – sono diventate sempre di più e sempre più grandi. “Questa patologia è molto dolorosa quando si infiamma, vorrei riuscire a liberarmene”, ha detto alla telecamere del programma.

Nello studio della dermatologa, Jesse non si è recato affatto da solo, bensì è stato accompagnato da sua sorella. Anche lei, come dicevamo, soffriva della sua stessa patologia, solo che le pustole le erano cresciute sotto le braccia e nella zona inguinale. “È la nostra ultima speranza”, hanno detto. Spiegando di essersi recati da più medici, ma di non aver mai avuto una diagnosi precisa. Purtroppo, la dottoressa Lee è riuscita a capire di che cosa si trattava, ma non ha potuto fare a meno di condividere con loro una notizia sconvolgente. Si tratta di idrosadenite supporativa, una patologia di cui non si conoscono le cause e per cui non esiste una cura. Pertanto, al momento del loro incontro, la bella Sandra ha potuto fare ben poco per i suoi pazienti, se non consigliare loro di andare da un altro dermatologo delle loro zone.

Nonostante la spiacevolissima notizia ricevuta, Nelda e Jesse sono rimasti soddisfatti della visita, ma soprattutto della diagnosi ricevuta dopo anni.