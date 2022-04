Maria De Filippi ha raccontato tutto solo adesso: “Pensavo di svenire, scappai via”

Solo adesso Maria De Filippi ha raccontato del malore avvertito in diretta: “Stavo per svenire”, cosa è realmente successo.

Un daytime di Amici che il suo pubblico difficilmente dimenticherà, quello che è andato in onda qualche ora fa su Canale 5. Dopo il “racconto” inedito di Sissi dei giorni scorsi, è toccato a Luigi Strangis svelare qualche cosa in più sul suo carattere.

Rinchiuso all’interno della sua camera da letto, Luigi ha iniziato una conversazione con Maria De Filippi, durante la quale si è raccontato come mai prima d’ora. A partire dai problemi di diabete diagnosticatigli quando era solo una bambino fino al racconto su una delle sue ultime relazioni, il giovanissimo cantante calabrese ha portato a galla un aspetto del tutto inedito su di sé. Sia chiaro: Luigi non è stato affatto l’unico a raccontarsi! Solo adesso, infatti, la padrona di casa ha svelato di un episodio accadutole quando era in diretta. Non sappiamo quando sia successo – immaginiamo tempo fa, dal momento che ha citato anche Luca Zanforlin – ma sappiamo con certezza che le è successo nel corso di una diretta di Amici. “Pensavo di svenire”, ha iniziato a raccontare al giovane Strangis.

Maria De Filippi lo racconta solo adesso: cosa accadde in diretta

Nel parlare con Luigi e della necessità del giovane ad assumere zuccheri quando necessario, Maria De Filippi ha raccontato un episodio accadutole nel corso di una puntata di Amici. “Ero in diretta, dissi sto per svenire. Avevo quella sensazione e scappai via”, ha iniziato a dire, svelando solo adesso ogni cosa nel minimo dettaglio.

Per la prima volta in assoluto, infatti, la padrona di casa di Amici e di tantissimi altri programmi di successo ha raccontato di essere uscita immediatamente fuori dallo studio appena avuta questa sensazione, passando il testimone a Luca Zanforlin, e di essersi prestata a misurare la pressione. “Piano piano rientrai”, ha continuato a raccontare. Un episodio davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che – come sottolineato dalla diretta interessata – l’ha fortemente segnata. “Per un anno mi sono trascinata la paura”, ha continuato a raccontare. Fortunatamente, è riuscita a superarla, altrimenti se l’avesse avuta tutti i giorni, non sarebbe stata affatto facile.

Immaginavate mai un retroscena del genere?