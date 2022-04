Maria De Filippi in tv per la prima volta: cosa le disse suo padre, retroscena curioso

Non tutti sanno cosa disse il padre di Maria De Filippi dopo la sua prima volta in tv: salta fuori un retroscena davvero curioso.

È, senza alcun dubbio, lei la regina indiscussa della televisione italiana. Attualmente al timone di Uomini e Donne ed Amici, Maria De Filippi vanta la conduzione di tantissimi programmi di successo.

Dopo aver conseguito la laurea ed aver iniziato a lavorare lontana dal mondo della tv, Maria De Filippi ha mosso i primi passi nel mondo della televisione dopo aver conosciuto Maurizio Costanzo. Già all’epoca, infatti, il suo futuro marito era un affermato giornalista e conduttore. Ed è proprio da lui, quindi, che ha “rubato” il mestiere ed è diventata quello che tutt’ora è: una conduttrice simbolo! Oggigiorno è la colonna portante di tantissimi programmi degni di nota, ma ricordate qual è stata la sua prima volta in tv? Forse non tutti lo ricordano, ma la prima esperienza televisiva della De Filippi è stato proprio Amici. Sia chiaro: non facciamo riferimento al talent di adesso, ma ad un talk fatto di ragazzi. Era giovanissima all’epoca, ma siete curiosi di sapere cosa le disse suo padre appena la vide in tv?

Maria De Filippi, cosa le disse suo padre dopo averla vista in tv la prima volta

Correvano esattamente i primi anni ’90 quando Maria De Filippi si mostrava per la prima volta in tv. Da sempre incline alle “dinamiche” dei giovani e alle loro problematiche, la conduttrice si è messa al timone di un talk di cui i protagonisti erano proprio i ragazzi, conquistando tutti. Siete curiosi, però, di sapere cosa le disse suo padre dopo averla vista in tv per la prima volta in assoluto? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua ospitata nel programma radiofonico di suo marito qualche mese fa.

“All’epoca io lavoravo per te”, ha iniziato a raccontare Maria De Filippi su R101. Spiegando, quindi, che l’idea di Amici è nata proprio in seguito ad un richiesta di un’azienda per la quale lavorava Maurizio Costanzo. “Lì nacque l’idea”, ha spiegato. Cosa disse, però, suo padre dopo averla vista in tv? “La prima puntata andò in onda mezzora e il papà di Maria, Giovanni, disse ‘Ma non è male quella scenetta che ho visto'”, ha raccontato Maurizio Costanzo in diretta radiofonica.

Un commento che – senza alcun dubbio – fece piacere a Maria De Filippi. Lo sapevate?