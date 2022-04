Michelle Hunziker in imbarazzo: “Cretino”, il video che la fa ‘infuriare’

La reazione di Michelle Hunziker ad un video in cui appare in una versione un po’ ‘insolita’: la conduttrice non si trattiene.

Sempre energica e impegnatissima, Michelle Hunziker condivide molto con i fan della sua vita quotidiana tramite i social. La brillante conduttrice in questo periodo è al timone di Striscia la Notizia con l’amatissimo Gerry Scotti e, come sempre, si dimostra all’altezza del compito regalando al pubblico la sua solarità travolgente.

Dopo essere aver presentato lo scorso febbraio le due puntate del suo one woman show Michelle Impossible, l’ex moglie di Eros è tornata dietro il bancone più famoso d’Italia dove si sente ormai come a casa propria.

Siamo abituati a vederla sempre con look e acconciature magnifici, ma Michelle è una donna dotata di tanta ironia e che sa prendersi in giro. Per questo, ha condiviso in queste ore delle divertenti stories su Instagram in cui la si vede in fase di preparazione dietro le quinte.

Si tratta di un video, diviso in tre parti, in cui si vede la sua testa ricoperta da bigodini ma la vera ‘sorpresa’ è il messaggio indirizzato al suo media manager. Sotto le immagini in bianco e nero leggiamo le parole di Michelle che non ha mancato di taggare il suo collaboratore.

Michelle Hunziker si ‘sfoga’ contro il suo media manager: cosa si vede nel video

Sempre in contatto con i suoi 5 milioni e più di follower su Instagram, la bella presentatrice svizzera ha pubblicato delle stories in cui si vede la sua chioma piena zeppa di bigodini.

Evidentemente ripresa ‘a tradimento’ dal suo media manager, la Hunziker ha comunque voluto mostrare le insolite immagini. Ha aggiunto però un messaggio diviso in tre parti, una per ogni storia.

Nella prima si legge infatti “Che media manager”; nella seconda “Cretino”; nella terza conclude la frase con “Che ho”. In quest’ultima storia ha messo anche il nome di lui, forse per una scherzosa ‘vendetta’. Anche da questo emerge il clima amichevole e rilassato che esiste tra Michelle e coloro che lavorano con lei e per lei.

Continuate a seguire la Hunziker su Instagram: allegria e buon umore sono assicurati!