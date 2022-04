Si mostra a tutti col viso fasciato: a poco più di 20 anni fa ricorso alla chirurgia estetica

Si mostra al suo pubblico col viso fasciato: ha solo poco più di 20 anni, ma ha già fatto ricorso alla chirurgia estetica.

“La chirurgia estetica non deve essere affatto un tabù”, sono proprio queste le esatte parole che Diletta Leotta – nel corso di una sua intervista a Verissimo di qualche mese fa – ha detto a Silvia Toffanin per confermare di essersi concessa qualche piccolo ritocco estetico. In effetti, è proprio così! Ognuno è libero di poter fare qualsiasi cosa con la sua immagine e col proprio corpo.

Oggigiorno sono tantissime le persone che decidono di rivolgersi al chirurgo estetico per modificare una piccola parte del proprio corpo e piacersi di più. Certo, può capitare che – una volta fatto l’intervento – i risultati ottenuti non sia no quelli sperati, come è accaduto a Soleil Sorge, ma in linea generale si rimane sempre soddisfatti del “cambiamento”. È proprio questo quello che è accaduto alla protagonista di questo nostro articolo. Pensate, ha solo poco più di 20 anni, eppure non solo ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, ma ha scelto di mostrarsi al suo pubblico col viso fasciato.

Si mostra col viso fasciato a poco più di 20 anni: cosa ha scelto di rifare

Sempre dedita a condividere ogni cosa col suo pubblico, la giovanissima modella non ha potuto fare a meno di mostrarsi a loro col viso fasciato dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Ha solo 20 anni, è vero, ma chi siamo noi per poter giudicare la sua scelta? A quanto pare, infatti, la giovane ha scelto di sottoporsi ad un intervento di “facetite” per rimuovere il doppio mento che, da diverso tempo, non la faceva sentire in pace con se stessa.

Per nulla invasivo e dalla durata di circa un’ora, questo metodo “alternativo” di lifting ha permesso ad Ireland Baldwin ad iniziare ad avere un buon rapporto con se stessa. Lei è la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, nonché famosa ed apprezzata attrice.

A quanto pare, sembrerebbe che la giovane – avendo da sempre paura della chirurgia troppo invasiva – abbia scelto questo metodo per un viso completamente nuovo.