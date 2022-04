Un’energia inesauribile sul palco di Non è la rai, ma avete visto com’è diventata oggi Giorgia Nannini? Sempre uno schianto!

In molti ricorderanno Non è la rai, ma in tantissimi altri non potranno dimenticare la seconda edizione del programma. Andata in onda a partire da Settembre del ’92 fino al giugno del ’93 e condotta da Paolo Bonolis, la seconda stagione dello show ha visto alternarsi tantissime ragazze sul palco. E tutte con un’energia inesauribile.

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della vita di oggi di Cristina Quaranta o dell’incredibile trasformazione di Romina Mondello dai tempi di Non è la rai ad oggi – entrambe sono state protagoniste della seconda stagione del programma – ma vi ricordate anche di Giorgia Nannini? Portatrice di allegria, divertimento e movimento, la giovane ragazza conquistava tutti con la sua energia. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? A distanza di anni dal suo “addio” a Non è la rai, siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E non abbiamo potuto fare a meno di notare di quanto ancora adesso la giovane Nannini sia uno schianto incredibile. Pronti a vederla anche voi?

Com’è oggi Giorgia Nannini dopo Non è la rai? Uno schianto!

Esordita sul palco di Bulli e Pupe, un’altra trasmissione firmata da Gianni Boncompagni, Giorgia Nannini ha compiuto il suo debutto a Non è la rai nel 1992. E, sin da subito, ha conquistato. Bellissima e giovanissima, ma con un’energia coinvolgente la Nannini ha facilmente catturato l’attenzione su di sé. Ed oggi, che sono trascorsi anni dalla sua ultima apparizione nello studio televisivo, continua ad essere amatissima. Com’è diventata, però, oggi? E, soprattutto, cosa fa?

Purtroppo, sappiamo davvero pochissimo sulla sua attuale professione. Nemmeno sulla sua bio Instagram, infatti, siamo riusciti a carpire qualche notizia in più. Sui social, infine, Giorgia si descrive come un’amante della natura, degli animali, dell’aria aperta e della buona cucina. “Il mio motto è: il bicchiere è mezzo pieno perché l’ho bevuto. Daje, versa va”, recita ancora la sua descrizione, sottolineando come il suo animo simpatico non sia affatto cambiato. Com’è diventata oggi? Ebbene. Ricordate la Giorgia di Non è la rai? È ancora adesso uno schianto. Eccola qui:

Il tempo non è affatto passato per lei, no?