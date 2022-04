Quasi irriconoscibile l’attrice in questa vecchia foto: capito di chi si tratta?

In questa vecchia foto, l’amata attrice è quasi irriconoscibile: avete capito di chi si tratta? È la protagonista di una famosa soap.

Uno scatto del passato, quello condiviso dalla famosa attrice. E che, da come abbiamo potuto constatare dal numero di likes e commenti arrivati a suo corredo, ha fatto impazzire tutti.

Se le persone “comuni” sono abituate ad utilizzare i rispettivi canali social come dei veri e propri “diari segreti virtuali”, anche i nostri Vip non sono affatto da meno. Ciascuno di loro, infatti, non solo ama condividere col suo pubblico importantissime novità lavorative – proprio come ha fatto Csaba Dalla Zorza recentemente – o che riguardano la loro vita “privata”, ma si diletta a condividere anche scatti appartenenti al suo passato. Dopo avervi mostrato una foto di Eros Ramazzotti con un look decisamente diverso rispetto a quello di adesso, non possiamo fare a meno di mostrarvi e deliziare i vostri occhi con questa vecchia foto della foto attrice. La domanda che adesso vi facciamo è: l’avete riconosciuta?

Chi è l’amata attrice in questa vecchia foto?

Sono davvero tantissimi i Vip che amano condividere col loro pubblico social scatti appartenenti al passato. Stavolta, è il “turno” di un’amatissima attrice di una famosa soap opera. In questa vecchia foto, l’interprete si mostra ai suoi followers davvero giovanissima, ma sempre con una bellezza più unica che rara. Potrebbe risultarvi quasi irriconoscibile, dal momento che sono passati tantissimi anni dalla foto, ma quello che non si può fare a meno di notare è come non sia affatto cambiata nel corso degli anni. Stiamo parlando proprio di lei: la splendida Nina Soldano, nonché la cara ed amata Marina Giordano della soap opera “Un posto al sole”.

“Quanti ricordi sono racchiusi in una semplice foto degli anni ’70”, scrive a corredo dello scatto l’attrice, sottolineando alcuni dei “tratti” distintivi di quegli anni. “Paffutella, mascara, matita bianca occhi, ricci permanente, colpi di luce caramello, frangetta, adolescenza ribelle ed aspirante attrice”, ha scritto ancora.

Insomma, saranno passati anche tantissimi anni da questo scatto, ma Nina Soldano – a parte essere diventata un’attrice di successo – è sempre bellissima, ma soprattutto identica al passato. Non credete?