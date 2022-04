Regina Elisabetta, brutte notizie: lo stravolgimento che nessuno si aspettava

Brutte notizie provengono da Buckingham Palace, riguardano la Regina Elisabetta: lo stravolgimento che nessuno si sarebbe mai aspettato

70 Anni di Regno fanno della Regina Elisabetta la sovrana più longeva alla corte inglese nel nostro secolo. In tutto il suo regno, la Regina Elisabetta è sempre stata assolutamente impeccabile. Ha presenziato a tutti gli incontri di corte senza mai mancare ad uno di questi.

Ad oggi però le cose cambiano. La Regina Elisabetta si ritrova a dover rivedere i suoi programmi a causa delle sue condizioni di salute. Le notizie che circolavano nelle ultime settimane facevano sapere che la Regina d’Inghilterra girava a corte in sedia a rotelle.

Si avvicina un periodo molto importante per la Famiglia Reale, quella della celebrazione della Santa Pasqua. Tuttavia però, sebbene gli impegni sul calendario reale cerchino in rosso eventi in cui la presenza della Regina si direbbe importantissima, a Buckingham Palace è necessario riorganizzare tutti i programmi di corte. Ebbene, giungono quindi dal Palazzo Reale brutte notizie, cosa succede?

Regina Elisabetta, brutte notizie: nessuno lo avrebbe mai detto

Da pochissime settimane la Regina Elisabetta II sembra essersi ripresa dal Covid. Sebbene non abbia presentato sintomi particolarmente forti durante il periodo di ‘infezione’, pare che stia ancora attraversando un momento molto delicato. Pertanto si cerca di preservare al meglio la sua salute cercando di evitare di farla presenziare ad eventi che potrebbero non agevolare le sue condizioni fisiche. Sotto consiglio quindi dei medici di corte, si è deciso che la Regina si sottoponesse ad un periodo di riposo prolungato per poterle permettere poi di presenziare al Giubileo di platino a Giugno. Vederla presenziare alla cerimonia di commemorazione del defunto Duca e consorte è stata una particolarissima eccezione.

Brutte notizie quindi per la Regina Elisabetta che non ha potuto presenziare alla Messa celebrativa nel giorno del Giovedì Santo. Ma non solo, perché resterà a riposo all’interno del Castello di Windsor anche nella giornata celebrativa della Santa Pasqua. Probabilmente a raggiungerla saranno i Duchi di Cambridge che festeggeranno insieme alla Regina all’interno delle mura del castello.

Tutto questo farebbe forse pensare ad una abdicazione dal trono da parte della sovrana? Affatto. La Regina non ha alcuna intenzione di dimettersi dalla propria carica.