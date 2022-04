Scintilla comico molto apprezzato in tv, ma cosa faceva prima di diventare famoso? Impensabile!

Il simpaticissimo comico Scintilla non svolgeva lo stesso lavoro in passato: non indovinereste mai cosa faceva prima!

Tra i protagonisti del Big Show condotto da Enrico Papi, Gianluca Fubelli in arte Scintilla è uno dei comici più acclamati dal pubblico. Eppure, questa non è sempre stata la sua professione, anzi, prima faceva tutt’altro!

Nato a Roma il 9 aprile 1973, ha iniziato a farsi conoscere come cabarettista a fine anni ’90 lavorando nel gruppo I Turbolenti e dopo aver preso parte a qualche film e aver condotto un programma comico su Paramount Comedy, ha incontrato il grande successo a Colorado su Italia 1, dove è stato presente in tutte le edizioni.

Nel 2017 arrivò ad affiancare nella conduzione del programma Paolo Ruffini e Federica Nargi e nel 2019 Ruffini e Belen Rodriguez. Ha partecipato a molti altri programmi importanti come Paperissima Sprint, La sai l’ultima? – Digital Edition,Enjoy – Ridere fa bene, Back to School, Stand Up! Comici in prova ed ora ci sta facendo divertire nel varietà di Enrico Papi.

Cosa faceva Scintilla prima della tv: non immaginereste mai

Se la vita privata di Fubelli è finita spesso sotto i riflettori soprattutto per la storia ormai terminata con Elena Morali, non tutti conoscono il suo passato lavorativo. Con la bionda ex naufraga de L’Isola dei Famosi, attualmente concorrente de La Pupa e il Secchione Show in sostituzione di Flavia Vento, ha vissuto una lunga storia arrivando ad a proporle anche matrimonio in diretta a Pomeriggio Cinque.

Dopo la partecipazione di lei a L’Isola dei Famosi nel 2018, però, la coppia ha attraversato una crisi. Nonostante pare ci abbiano riprovato dopo qualche tempo, Gianluca ed Elena si sono poi lasciati definitivamente prendendo ognuno la propria strada.

Vedendolo così disinvolto e ‘padrone’ del palcoscenico, non stupisce che in passato sia stato animatore nei villaggi turistici. Ciò che invece sorprenderà molti è che, prima di diventare famoso, Scintilla svolgeva un lavoro molto lontano dal mondo artistico. Era infatti un odontotecnico! Anzi, il suo pseudonimo deriverebbe proprio da quel periodo nel quale era soprannominato così. Proprio come Enrico Papi, quindi, anche lui ha un percorso di studi che pochi si aspetterebbero.

Voi lo avreste mai immaginato?