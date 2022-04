Uomini e Donne, Aurora ha avuto un flirt con un ex corteggiatore della trasmissione: ecco chi è e quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi.

È una delle protagoniste assolute del trono classico di Uomini e Donne. È arrivata da poco ma è riuscita a sconvolgere gli equilibri in studio. Parliamo di Aurora Colombo, la nuova corteggiatrice di Luca Salatino. Proprio quando quest’ultimo sembrava essersi concentrato solo su Soraia e Lilli, la corteggiatrice è arrivata e ha cambiato i suoi piani: sarà proprio lei ad essere scelta? Staremo a vedere, nel frattempo c’è un retroscena che la riguarda che non tutti conoscono.

Vi avevamo già detto che Aurora è già apparsa qualche anno fa a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di un altro tronista. Ma non tutti sanno che la ragazza ha avuto un flirt con un ex corteggiatore della trasmissione, che fu scelto da una famosa tronista. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto!

Uomini e Donne, Aurora Colombo ha avuto una storia con un ex corteggiatore: ecco chi

Aurora sarà la scelta di Luca Salatino? Al momento, il tronista romano sembra essere super interessato all’ultima arrivata. Che è già stata a Uomini e Donne: era una delle corteggiatrici di Alessandro Zarino, nell’edizione del 2019-2020. Un’esperienza che non ebbe lieto fine per lei: il tronista napoletano scelse Veronica Burchielli. E, dopo la trasmissione, Aurora ha avuto una storia con un ex protagonista del programma, anche lui ex corteggiatore. E non un corteggiatore qualsiasi, ma la scelta finale della tronista! Parliamo di Manuel Galiano, il corteggiatore scelto da Giulia Cavaglià nel maggio del 2019. Il flirt tra i due risale a due anni fa, come ha confermato la stessa Aurora in studio a Uomini e Donne, nel corso della puntata in onda oggi, venerdì 15 aprile 2022

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire come proseguirà la conoscenza tra Luca e Aurora e se quest’ultima, alla fine, riuscirà ad uscire dalla trasmissione con lui.