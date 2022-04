Uomini e Donne, “Sembra aver studiato a memoria…”: l’attacco a Matteo arriva proprio da lei, un’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

State seguendo il percorso sul trono di Veronica Rinaldi? La nuova tronista di Uomini e Donne ha subito dimostrato di avere un carattere forte e deciso: non sarà facile, per lei, trovare un uomo che le tenga testa. Tra i corteggiatori, però, c’è già chi ha attirato non poco la sua attenzione… Come il bel Matteo!

Il giovane veneziano ha subito colpito la tronista, non solo per il suo aspetto fisico ma anche per i modi di fare. Il primo incontro è andato benissimo e il corteggiamento del 25 enne sembra coinvolgere non poco Veronica. Sarà lui a rubarle il cuore e portarla via dallo studio? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, c’è anche chi nutre alcuni dubbi in merito al bel corteggiatore. Un’ex tronista della trasmissione, attraverso i social, ha espresso il suo personale parere sul ragazzo…che non è positivo. Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, ad un’ex tronista non convince Matteo: l’attacco sui social

La chiama “principessa” e le ha regalato già diversi mazzi di rose rosse. Matteo sembra essere davvero l’uomo perfetto e Veronica la sua galanteria piace, eccome! Ma il corteggiatore sarà del tutto sincero? Secondo Andrea Nicole Conte no!

L’amatissima ex tronista di Uomini e Donne continua ad essere una fan affezionata della trasmissione e a seguirne le puntate. E, spesso, attraverso i social, commenta le vicende dei nuovi protagonisti del trono: è proprio quello che è successo ieri con Matteo! Attraverso le sue stories di Instagram, l’ex tronista ha detto la sua sul corteggiatore di Veronica, sottolineando come i suoi comportamenti sembrino calcolati: “Da quel che vedo, ovviamente a parer mio, sembra aver studiato a memoria il manuale del perfetto corteggiatore televisivo, un po’ showman...”

E voi, siete d’accordo con le parole di Andrea Nicole sul nuovo protagonista del trono Classico? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà la conoscenza tra Veronica e Matteo. Secondo voi sono fatti per stare insieme?