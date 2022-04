Avete mai visto la sorella di Stash? La loro somiglianza vi lascerà senza parole, eccoli insieme

Avete mai visto la sorella di Stash Fiordaliso? Eccoli insieme in uno scatto: la loro somiglianza vi sconvolgerà: due gocce d’acqua

E’ attualmente uno dei tre giudici al Serale di Amici 21. Stash, simpaticissimo talentuoso cantante ha sfoggiato il suo talento proprio fra i banchi di quella scuola dalla quale è uscito vincitore. Una vittoria che gli ha aperto le porte del successo, anzi faremmo bene a dire un talento che lo ha portato alla vittoria e che gli ha permesso di fare la sua scalata verso il successo.

Da quel giorno in cui è uscito vincitore dalla scuola di Amici sono cambiate molte cose. Stash è oggi non solo il cantante rock di una band che riscuote un successo incredibile, ma è anche un dolcissimo compagno per Giulia Belmonte ed amorevole papà per la piccola Grace. Ad oggi la bellissima coppia festeggia l’arrivo un altro bebè, saranno genitori bis!

A proposito di famiglia, si può dire che Stash sia molto legato alla sua. Il cantante napoletano ha sempre fatto sapere di essere molto legato alla sua mamma ed al suo papà, due roccaforti per lui. Ma non solo, a stringere la mano di Stash c’è anche quella di sua sorella Flavia. L’avete mai vista? Vogliamo mostrarvi uno scatto in cui fratello e sorella sono insieme. Diteci un po’ se non sono due gocce d’acqua! La somiglianza è davvero impressionante.

Chi è e come si chiama la sorella di Stash: i due sono due gocce d’acqua, eccoli insieme

Antonio Fiordispino, alias Stash, è uno dei cantanti più amati del momento. Ha sempre ammesso un grandissimo legame con la sua famiglia di origine. Oggi non è più solo un figlio. Nel 2020 è diventato papà per la prima volta, ed oggi si prepara a diventare papà bis. Proprio nei giorni precedenti insieme alla sua compagna ha fatto a tutti il meraviglioso annuncio. Regaleranno un fratellino o una sorellina alla piccola Grace? Lo scopriremo nelle prossime puntate ma nel frattempo parliamo di un altro legame tra fratelli e sorelle.

Quello che vede protagonista proprio il cantante e sua sorella Flavia. Li avete mai visti insieme? Eccoli in questo scatto.

E’ impossibile non notare la somiglianza. Stessi occhi e stesso sorriso, sembra di guardare la stessa persona. Inoltre sono davvero bellissimi non trovate?