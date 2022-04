Catia nuova dama di Uomini e Donne: sua sorella la conosciamo tutti

È arrivata da poco al Trono Over di Uomini e Donne, ma chi segue la sua famosissima sorella sui social avrà riconosciuto Catia sicuramente!

Ieri 15 aprile, il pubblico di Uomini e Donne ha visto per la prima volta Catia tra le dame del parterre femminile del Trono Over e ne è rimasto certamente colpito. La sua presenza si è fatta notare soprattutto per l’acceso scontro con Biagio Di Maro.

Dopo gli aggiornamenti sul percorso della tronista Veronica, il cavaliere napoletano in quel momento si trovava al centro studio per parlare di quanto accaduto di recente con Iolanda e Laura.

Ha iniziato a frequentare Laura credendo erroneamente che Iolanda (con la quale era uscito in precedenza) non si sarebbe più presentata in puntata mentre in realtà si era assentata perché suo figlio aveva la febbre. Attaccato da più parti, Biagio ha detto improvvisamente di aver cambiato idea. Laura però aveva già detto di non voler più continuare la conoscenza.

Catia allora è intervenuta a muso duro per dire la sua sul comportamento di Biagio: “Perché non hai detto la verità a Laura che hai frequentato lei? Ma che uomo sei? Ma come sei messo? Vergognati!”. Tanto è bastato per far sì che Catia ricevesse un fragoroso applauso del pubblico in studio e divenisse popolarissima sul web.

I più attenti avranno notato che Catia non è un volto del tutto sconosciuto e che spesso è apparsa sui social in compagnia della sua famosissima sorella. Voi sapete di chi si tratta?

Catia è una new entry a Uomini e Donne: sua sorella è molto famosa

Sono davvero tanti coloro che seguono su Instagram la stilista Elisabetta Franchi le cui creazioni sono amatissime da vip. Tante volte abbiamo visto, ad esempio, Elisabetta Gregoraci indossare i suoi abiti al GF Vip. Ebbene, la nuova dama del dating show di Canale 5 è sua sorella! Le due appaiono insieme in diverse foto di famiglia pubblicate sul profilo della nota imprenditrice.

Elegantissima in puntata, la dama ha certamente reso onore allo stile della sua parente e sicuramente ora i telespettatori osserveranno molto attentamente i suoi look. Nella foto che vi mostriamo si nota chiaramente la grande somiglianza tra le due il cui viso ha davvero molti tratti simili.

E voi avevate riconosciuto Catia?