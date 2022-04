Clemente Russo lavora insieme a sua moglie: di cosa si occupano

Non sono solo marito e moglie, Clemente Russo e Laura Maddaloni lavorano insieme, sapete i due di cosa si occupano? Scopriamolo insieme!

Clemente Russo e Laura Maddaloni sono due volti noti nel mondo dello spettacolo. Li conosciamo innanzitutto come due grandissimi sportivi ed atleti, e poi perché hanno preso parte al cast di concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Li abbiamo visti prendere parte insieme a questa avventura. Poi però, Laura ha dovuto abbandonare l’Isola e Clemente ha così continuato il suo gioco senza la sua metà. I due sono una coppia molto unita. Hanno insieme una famiglia bellissima e condividono molto insieme anche i momenti bui e difficili, come quello che hanno attraversato alla nascita delle due gemelline. Ad oggi sono una coppia forte e ben solida, nulla li spaventa perché insieme riescono a farsi forza e a guardare avanti. I due non solo però molto uniti solo come marito e moglie, Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni lavorano insieme. Sapete di cosa si occupano?

Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni: sapete che lavoro fanno?

Nella loro partecipazione al reality, Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni hanno dato prova di far sempre ‘fronte unito’ in caso di difficoltà. Dopo la ‘tempesta’ affrontata in passato, quando i due si son trovati a fare i conti con una situazione un po’ difficile alla nascita delle gemelle, i due ne sono usciti ancora più forti ed innamorati. Complici su tutti i fronti i due hanno anche deciso di avviare insieme un’attività.

Li conosciamo come abbiamo detto innanzitutto come gran sportivi, Clemente Russo è un ex pugile e campione del mondo; Laura Maddaloni una Judoka. Da come si può vedere, i due amano tenersi in forma, e lo sport fa parte della loro vita. I due vivono a Caserta, in provincia di Napoli ed è proprio lì che hanno in gestione una palestra.

Oggi i due sono lontani, Clemente Russo in Honduras, Laura a casa con la sua famiglia. Ci auguriamo di vederli insieme ‘più tardi possibile’ perché questo significherebbe vedere Clemente Russo andare avanti nell’avventura che i due avevano iniziato insieme! E voi che ne pensate?