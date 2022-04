Vedere Dario di Amici 21 da bambino vi lascerà senza parole: impossibile non notarlo

Dario è uno dei talenti di Amici 21, ma l’avete mai visto da bambino? Vi lascerà davvero senza parole: è impossibile non notarlo.

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici 21, Dario Schirone è tra coloro che più ha ottenuto riconoscimenti e premi. Entrato a far parte del talent perché fortemente voluto da Veronica Peparini nella sua squadra, il giovanissimo ballerino ha immediatamente mostrato il suo naturale talento.

All’interno della scuola di Amici 21, Dario ha ampiamente dimostrato la sua bravura, ma anche la sua intenzione di voler fare proprio questo nella sua vita. Ci riuscirà? Noi ci auguriamo vivamente di si. Anche perché il suo talento è davvero pazzesco. In attesa della puntata di questa sera, siamo andati a spulciare un po’ il suo canale Instagram. Ed abbiamo rintracciato diversi scatti che ce lo ritraggono nella sua vita al di fuori della scuola di Amici. Tra questi, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di posarsi su una foto in particolare: un suo scatto da bambino. Ebbene. Voi avete mai visto Dario da piccolo? Resterete davvero senza parole, ve lo assicuriamo.

Amici 21, lo scatto di Dario da bambino: l’avete visto anche voi?

“Tanta voglia di crescere per poi accorgersi che rimanere bambini è la cosa più bella che ci sia”, sono proprio queste le esatte parole che Dario ha scritto a corredo di una sua foto da piccolo su Instagram. Qualche mese fa, il giovanissimo Schirone ha compiuto 18 anni proprio nella casa di Amici 21, ma siete curiosi di vederlo com’era da bambino?

Sembrerebbe che la passione per la musica ed, ovviamente, per la danza, sia nata da piccolo. Sul suo canale social ufficiale, infatti, Dario è solito condividere scatti del “presente”, ma anche del suo “passato”. È proprio per questo motivo che siamo riusciti a rintracciarvi un dolce scatto da bambino. Voi l’avete mai visto? Ci penseremo noi a mostrarvelo!

Eccolo qui, Dario Schirone da bambino. Avete notato anche voi? Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, il giovanissimo ballerino pugliese non è affatto cambiato negli anni. Certo, adesso è ancora un ragazzino, ma si vede chiaramente che il talento della scuola di Amici 21 è rimasto identico al passato.