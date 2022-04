Tommy Johson a Vite al Limite è dimagrita 100 kg, ma che fine ha fatto oggi? Cosa sappiamo su di lui e com’è diventato.

È stata una delle trasformazioni più sconvolgenti di Vite al Limite, quella di Tommy Johnson nel corso della quarta stagione del programma. Giovanissimo, ma con un peso già piuttosto eccessivo, il ventottenne di Winnsboro voleva assolutamente riappropriarsi della sua vita.

Pesava esattamente 290 kg quando Tommy ha partecipato a Vite al Limite per ritornare in forma, ma alle spalle aveva una storia piuttosto drammatica. Così come quello di Joyce Del Viscovo o di Bianca, anche il giovanissimo Johson non vantava affatto di un passato felicissimo: era stato vittima di diversi abusi sessuali. Un vero e proprio trauma, da come si può chiaramente. E che l’ha spinto a trovare nel cibo spazzatura il suo unico conforto. Mangiando mangiando, c’è la possibilità che il suo dolore si sia affievolito, ma il suo peso forma è aumentato considerevolmente. Pensate, Tommy ha raccontato di non riuscire a stare in piedi nemmeno più di un minuto! Cos’è successo, però, dopo il programma? Grazie al dottor Now, il giovane è riuscito a dimagrire un quintale, ma oggi com’è?

Com’è diventato Tommy Johnson dopo Vite al Limite

C’è chi non si lascia affatto scalfire dalle problematiche che la vita gli pone davanti e chi, invece, crede che il cibo sia l’unico mezzo per trovare conforto. È il caso di tutti i pazienti di Vite al Limite, ma in particolare di Tommy Johnson. Vittima di violenze sessuali, il giovane di Winnsboro ha trovato nel cibo il suo migliore amico tanto da arrivare a pesare quasi 300 kg a 28 anni.

Come dicevamo precedentemente, il suo percorso all’interno della clinica è stato davvero sensazionale. Durante il programma, infatti, Tommy è riuscito a dimagrire quasi un quintale. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Anche lui, così come Kirsten gode di ottima forma? Purtroppo, non possiamo darvi alcune risposta in merito. Sembrerebbe, infatti, che il buon Johnson non sia iscritto ad alcun tipo di social network. E questo, purtroppo, non ci rende possibile sapere i suoi ulteriori progressi, qualora ci siano stati.

Vi piacerebbe saperne di più?