La puntata di Domenica In del 17 Aprile andrà regolarmente in onda? Se lo chiedono in tantissimi: cosa abbiamo appena scoperto.

Tutti se lo chiedono, ne siamo certi: la puntata di Domenica In del 17 Aprile ci sarà regolarmente? Così come tutte le altre settimane precedenti, anche stavolta la “zia Mara” sarà in diretta tv per allietare questa Domenica pomeriggio? Cerchiamo di capire cosa abbiamo scoperto.

Non è affatto un mistero: domani 17 Aprile è il giorno della Santa Pasqua. È un giorno, quindi, che si trascorrerà in famiglia in totale relax con buon cibo e divertimento, ma cosa accadrà ai nostri programmi televisivi più importanti? Sappiamo benissimo che – a distanza di mesi dall’inizio di questo doppio appuntamento – Verissimo non andrà in onda regolarmente, bensì al suo posto verrà trasmesso il primo appuntamento di Verissimo-Le storie. Cosa sappiamo, invece, di Domenica In? La splendida Mara Venier, infatti, farà compagnia ugualmente il suo amatissimo pubblico italiano nonostante sia un giorno festivo?

Domenica In del 17 Aprile ci sarà? Cosa sappiamo sulla puntata di domani

Tra qualche ora, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo – la prima e l’ultima di questa settimana – ricca di ospiti davvero impressionanti. In tantissimi, però, si chiedono cosa accadrà alla puntata di Domenica 17 Aprile di Domenica In. Come dicevamo, è il giorno della Santa Pasqua, ma cosa ha scelto di fare la “zia Mara”? Sono diverse settimane che questa nuova edizione di Domenica In va in onda ogni Domenica a pranzo tanto da diventare un vero e proprio appuntamento fisso, lo sarà anche quest’oggi?

Forse non tutti lo sanno, ma la puntata di Domenica In andrà in onda regolarmente su Rai Uno. Non c’è festa, quindi, per Mara Venier, che ancora una volta ha scelto di non rinunciare affatto all’appuntamento del suo programma per stare accanto al suo pubblico e a far loro compagnia. Ma le “sorprese” non sono affatto finite qui. Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, sembrerebbe che siano stati scelti degli ospiti davvero ad hoc per questo appuntamento.

Non ci resta che augurarvi, quindi, una buona visione.