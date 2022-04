Elettra Lamborghini, tristissima confessione: i follower sconvolti

Elettra Lamborghini lascia tutti senza parole, i follower sono sconvolti: la cantante fa una tristissima confessione, cosa è successo

Simpaticissima, bellissima, amatissima e seguitissima, Elettra Lamborghini si può dire sia il personaggio del momento. Certo il suo cognome è famosissimo e noto oltre mondo, ma ciò che per noi rende nota la bella Elettra sono sicuramente la sua bellezza, la sua verve particolarmente ironica ed il suo talento.

Si è affermata ormai non solo come cantante. L’abbiamo ritrovata nei panni di opinionista, ed anche conduttrice. Ed a proposito di conduzione, alla bella Elettra è stata affidata la conduzione di un nuovo programma che vedremo presto in Tv. Insomma, nel lavoro tutto procede bene. E possiamo dire lo stesso anche nel privato. Il suo matrimonio con Afrojack va a gonfie vele. I due non sono soliti condividere molto del loro spazio privato quando sono insieme, cercano di mantenere la relazione privata e non sotto l’occhio vigile delle telecamere, ma ogni tanto i due coniugi ci tengono a mostrarsi in coppia.

In una delle sue recenti storie di qualche giorno fa, la cantante condividendo qualche scatto con i suoi follower ha fatto una tristissima confessione. Ecco di cosa ha parlato.

Elettra Lamborghini, tristissima confessione della cantante: sconvolge tutti

Elettra è molto attiva sui social. Con la sua community condivide diversi momenti della giornata ed i suoi hobby preferiti. Elettra è una grandissima amante degli animali, ha 30 cani di cui si prende cura ed ama i cavalli. Pratica equitazione sin da quando era bambina.

Qualche giorno fa, ha deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei follower lanciando una sorta di ‘quiz game’ su Instagram. Un follower le chiede se si sia trasferita a Bologna, ma la risposta della cantante lascia tutti senza parole. Elettra Lamborghini fa una tristissima confessione.

Elettra Lamborghini ha confessato di non essere più tornata nel luogo natio da quando ha perso la sua cavalla Lolita alla quale era legatissima. Tornare in quel luogo, fatto di tanti ricordi passati, arreca alla cantante un grande dolore. E voi lo sapevate?