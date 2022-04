Elisabetta Canalis, come fa ad avere un fisico statuario? Il video che chiarisce tutto

Elisabetta Canalis è una vera icona di bellezza, come fa ad avere quel fisico statuario? Il video social chiarisce tutto!

L’esordio televisivo di Elisabetta Canalis è un ricordo ormai lontano. E’ trascorso del tempo da quando ormai è apparsa per la prima volta sotto le luci dei riflettori. Eravamo alla fine degli anni 90, ed Elisabetta Canalis spopolava con la sua incredibile bellezza.

La bellissima velina di Striscia La Notizia ha fatto molta strada, fino a fare le valigie ed a decollare oltreoceano ed a vivere oggi in un luogo da sogno dove si dedica a sé stessa ed alla sua splendida famiglia, la dolcissima Skyler Eva e suo marito Brian Perri.

I suoi scatti social raccolgono sempre un’infinita pioggia di like, c’è poco da dire. Elisabetta Canalis è una vera bellezza, anzi un’icona di bellezza. Impossibile non averla notata su quella spiaggia sotto il sole della California. A questo punto tutti si domandano, come fa la showgirl a mantenersi in forma e ad avere quel fisico? Qual è il suo segreto di bellezza? Ebbene a spiegare tutto è un video che abbiamo catturato sul profilo social della bellissima ex Velina. Ecco cosa abbiamo raccolto!

Elisabetta Canalis, come fa ad avere quel fisico statuario? Il segreto svelato in un video social

Una bellezza travolgente e disarmante. Elisabetta Canalis riesce ad essere sempre in perfetta forma. Fascino ed un’eleganza che la contraddistinguono, ma come fa a mantenersi in forma? Il segreto svelato in un video!

Avremo ben potuto capire che la showgirl ama tantissimo allenarsi e fare tanto movimento. Footing, allenamenti casalinghi, e tanto tanto pilates. Proprio come mostra la stessa Elisabetta Canalis in un video postato recentemente nella sua pagina Instagram. Una bella giornata di sole, in giardino pronta alla sua sessione di allenamento per una sana lezione di pilates! La Canalis rispecchia il fatidico detto ‘mens sana in corpore sano’.

Ovviamente a tanto sano movimento, è sicuramente associata anche una sana e bilanciata alimentazione! Non trovate sia davvero splendida?