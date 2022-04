Flavio Insinna, chi è la sua compagna e il retroscena su come si sono conosciuti

Chi è la compagna di Flavio Insinna: non tutti sanno come si sono conosciuti, spunta un retroscena davvero incredibile.

Non desideravamo altro che il suo ritorno nel cast di Don Matteo. Se da una parte, infatti, abbiamo assistito all’addio di Terence Hill alla famosissima serie televisiva per un motivo ben preciso, dall’altra non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare il ritorno del colonnello Anceschi.

Insieme alla simpaticissima Natalina e a tantissimi altri personaggi, anche il colonnello Anceschi è stato tra le colonne portanti di Don Matteo. È proprio per questo motivo che la notizia del suo ritorno ha reso entusiasti e felici tutti i suoi sostenitori. Nella serie tv, Flavio Insinna veste i panni di un uomo abbandonato da sua moglie e che deve avere a che fare con Valentina, sua figlia, ma cosa sappiamo della vita privata del conduttore ed attore nella realtà? Forse non tutti lo sanno, ma attualmente la colonna portante de L’eredità è felicemente fidanzato. Sapete chi è la sua compagna? Vi diremo noi ogni cosa!

Chi è la compagna di Flavio Insinna: non tutti sanno come si sono conosciuti

Seppure sia un volto amatissimo della televisione italiana, siamo certi che non tutti conoscono per filo e per segno la vita privata di Flavio Insinna. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’amatissimo conduttore ed attore abbia avuto una relazione lunghissima con una sua collega di lavoro e che i due sarebbero anche dovuti a convolare nozze, ma qualche mese prima del matrimonio tutto è saltato. Ad oggi, però, sembrerebbe che il buon Insinna abbia ritrovato nuovamente l’amore. E che sia felice ed innamorato della sua compagna. A proposito, chi è lei esattamente?

Forse non tutti lo sanno, ma la compagna di Flavio Insinna si chiama Adriana e non ha fa assolutamente parte del mondo della tv. Come si sono conosciuti allora? Non lo immaginereste mai, ma lei è stata una concorrente de “Affari tuoi”. Galeotta, quindi, è stata la partecipazione della giovane allo storico programma di Rai Uno, perché da quel momento i due non si sono mai più lasciati. Ad oggi, infatti, appaiono innamoratissimi e super affiatati.

Un vero e proprio splendore, vero?